Николай Брусникин покидает министерство промышленности региона

Во вторник, 16 октября, стало известно, что врио министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин покидает свой пост, сообщили Волга Ньюс в пресс-службе областного правительства, не комментируя причины такого решения.

Министром будет назначен Михаил Жданов, который ранее занимал пост замминистра экономического развития Самарской области.

Напомним, советник губернатора Севастополя Николай Брусникин был назначен врио министра промышленности Самарской области 20 июня.