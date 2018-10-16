Николай Брусникин покидает министерство промышленности региона

Во вторник, 16 октября, стало известно, что врио министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин покидает свой пост, сообщили Волга Ньюс в пресс-службе областного правительства, не комментируя причины такого решения.
Министром будет назначен Михаил Жданов, который ранее занимал пост замминистра экономического развития Самарской области.
Напомним, советник губернатора Севастополя Николай Брусникин был назначен врио министра промышленности Самарской области 20 июня.
Жданов Михаил Николаевич родился 31 мая 1979 года в городе Омске. В 2001 г. с отличием окончил экономический факультет Омского государственного университета. С 2001 по 2006 гг. замещал различные должности государственной гражданской службы в комитете финансов и контроля администрации Омской области. С 2006 г. работал в центральном аппарате Россельхознадзора. С февраля 2013 г. — первый заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.