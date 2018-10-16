Самарца осудили за смерть двухлетнего сына в ванне

В Самаре 27-летнего местного жителя признали виновным в причинении смерти по неосторожности своему сыну. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, 14 июня 2018 г. нетрезвый мужчина оставил без присмотра двухлетнего сына в ванной, наполненной водой. В результате мальчик утонул. Суд приговорил мужчину к году и пяти месяцам ограничения свободы.