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Дмитрий Азаров и Александр Артюхов обсудили дальнейшее развитие ПАО "Кузнецов"

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 16 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с генеральным директором АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" Александром Артюховым и заместителем генерального директора — управляющим директором ПАО "Кузнецов" (входит в ОДК) Сергеем Павлиничем. Стороны обсудили среднесрочные перспективы и планы по модернизации самарского предприятия.

Дмитрий Азаров и Александр Артюхов обсудили дальнейшее развитие ПАО "Кузнецов" Дмитрий Азаров и Александр Артюхов обсудили дальнейшее развитие ПАО "Кузнецов"
Фото: Игорь Казановский

Встреча в Самаре стала продолжением совещания в Москве, которое провели Дмитрий Азаров и Александр Артюхов 27 сентября. "Сегодня к участию в работе приглашены заместители председателя правительства региона, профильные министры. Областные власти нацелены на то, чтобы оказывать максимальное содействие ОДК в важной работе по трансформации производственного комплекса ПАО "Кузнецов", повышению производительности труда, освоении новых видов продукции", — заявил Дмитрий Азаров.

Александр Артюхов рассказал о текущем портфеле заказов предприятия: "В этом году завершится исполнение первого контракта на поставку четырех новых двигателей НК-32 второй серии, заключены контракты на поставку еще 22 машин. И в планах у нас, что касается и авиационных и индустриальных газотурбинных двигателей, — довести количество выпускаемых и ремонтируемых изделий до 200 штук в год в 2025 году".

Большие планы у ПАО "Кузнецов" по модернизации производства. К примеру, более 2 млрд руб. составит общая стоимость работ по реконструкции производственной и испытательной базы предприятия. Результатом реализации проекта станет создание центра компетенции (ЦК) по производству деталей с элементами зубчатого зацепления "Шестерни". Работы ведутся за счет средств, выделяемых в рамках федеральных целевых программ.

В настоящее время на заводе завершается первый этап проекта — реконструкция корпуса, где разместится центр компетенции, внешняя и внутренняя отделка здания, а также пуско-наладочные работы. Второй этап работ будет включать подготовку оснастки, разработку технологии, подбор и обучение кадров. С 2019 года на самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации будут производиться валы, валики, секторы и шестерни для предприятий холдинга.

В общей сложности, в реконструкцию и техническое перевооружение производства "Кузнецов" в 2018–2019 гг. будут вложены значительные средства в рамках федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы". 5 проектов направлены на увеличение пропускной способности подразделений, продукция которых задействована в производстве авиационных двигателей НК-23 серии 02, один проект — на модернизацию ракетного производства.

"Объем инвестиций в развитие производства существенный, — заметил Дмитрий Азаров. — Со своей стороны готовы оказывать всемерную поддержку для того, чтобы перспективы предприятия были понятны и устойчивы на многие десятилетия вперед, чтобы сохранялись славные традиции трудового коллектива двигаться к новым рубежам".

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 08 октября 2018 13:31 Дмитрий Азаров предложил самарцам выбрать новое название Фрунзенскому мосту

надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!

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Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!

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задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте

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Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

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