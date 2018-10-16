Дмитрий Азаров и Александр Артюхов обсудили дальнейшее развитие ПАО "Кузнецов"

Во вторник, 16 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с генеральным директором АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" Александром Артюховым и заместителем генерального директора — управляющим директором ПАО "Кузнецов" (входит в ОДК) Сергеем Павлиничем. Стороны обсудили среднесрочные перспективы и планы по модернизации самарского предприятия.

Встреча в Самаре стала продолжением совещания в Москве, которое провели Дмитрий Азаров и Александр Артюхов 27 сентября. "Сегодня к участию в работе приглашены заместители председателя правительства региона, профильные министры. Областные власти нацелены на то, чтобы оказывать максимальное содействие ОДК в важной работе по трансформации производственного комплекса ПАО "Кузнецов", повышению производительности труда, освоении новых видов продукции", — заявил Дмитрий Азаров.

Александр Артюхов рассказал о текущем портфеле заказов предприятия: "В этом году завершится исполнение первого контракта на поставку четырех новых двигателей НК-32 второй серии, заключены контракты на поставку еще 22 машин. И в планах у нас, что касается и авиационных и индустриальных газотурбинных двигателей, — довести количество выпускаемых и ремонтируемых изделий до 200 штук в год в 2025 году".

Большие планы у ПАО "Кузнецов" по модернизации производства. К примеру, более 2 млрд руб. составит общая стоимость работ по реконструкции производственной и испытательной базы предприятия. Результатом реализации проекта станет создание центра компетенции (ЦК) по производству деталей с элементами зубчатого зацепления "Шестерни". Работы ведутся за счет средств, выделяемых в рамках федеральных целевых программ.

В настоящее время на заводе завершается первый этап проекта — реконструкция корпуса, где разместится центр компетенции, внешняя и внутренняя отделка здания, а также пуско-наладочные работы. Второй этап работ будет включать подготовку оснастки, разработку технологии, подбор и обучение кадров. С 2019 года на самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации будут производиться валы, валики, секторы и шестерни для предприятий холдинга.

В общей сложности, в реконструкцию и техническое перевооружение производства "Кузнецов" в 2018–2019 гг. будут вложены значительные средства в рамках федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы". 5 проектов направлены на увеличение пропускной способности подразделений, продукция которых задействована в производстве авиационных двигателей НК-23 серии 02, один проект — на модернизацию ракетного производства.

"Объем инвестиций в развитие производства существенный, — заметил Дмитрий Азаров. — Со своей стороны готовы оказывать всемерную поддержку для того, чтобы перспективы предприятия были понятны и устойчивы на многие десятилетия вперед, чтобы сохранялись славные традиции трудового коллектива двигаться к новым рубежам".