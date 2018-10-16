Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посетит РКЦ "Прогресс"

В РКЦ "Прогресс" (входит в периметр Госкорпорации "Роскосмос") 17 октября состоится заседание аварийной комиссии по разбору нештатной ситуации с ракетой-носителем "Союз-ФГ", в котором примет участие генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Его будут сопровождать руководители предприятий ракетно-космической отрасли, сообщает пресс-служба госкорпорации.
Кроме того, участие в мероприятии примут представители компаний, выпускающих боевую ракетную технику: генеральные конструкторы Московского института теплотехники и Государственного ракетного центра им. Макеева.
Также в этот же день на самарском предприятии глава Роскосмоса и специалисты ракетно-космической отрасли изучат ход работ по подготовке к производству новой ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", а также элементов ракеты сверхтяжелого класса.
Напомним, запуск ракеты "Союз-ФГ" производства самарского РКЦ "Прогресс" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-10" состоялся 11 октября в 11:40 (мск) с космодрома Байконур. На 122-й секунде полета, на стадии работы двигателей второй ступени, по не установленной пока причине произошла нештатная ситуация. После срабатывания аварийной системы спасательная капсула с космонавтами отделилась от ракеты-носителя. Затем полет корабля был прерван, он упал.
Капсула с людьми аварийно приземлилась в Казахстане. Членам экипажа удалось спастись.
Ситуацию расследует специальная комиссия Роскосмоса. До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах".
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?