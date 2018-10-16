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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посетит РКЦ "Прогресс"

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В РКЦ "Прогресс" (входит в периметр Госкорпорации "Роскосмос") 17 октября состоится заседание аварийной комиссии по разбору нештатной ситуации с ракетой-носителем "Союз-ФГ", в котором примет участие генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Его будут сопровождать руководители предприятий ракетно-космической отрасли, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Кроме того, участие в мероприятии примут представители компаний, выпускающих боевую ракетную технику: генеральные конструкторы Московского института теплотехники и Государственного ракетного центра им. Макеева.

Также в этот же день на самарском предприятии глава Роскосмоса и специалисты ракетно-космической отрасли изучат ход работ по подготовке к производству новой ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", а также элементов ракеты сверхтяжелого класса.

Напомним, запуск ракеты "Союз-ФГ" производства самарского РКЦ "Прогресс" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-10" состоялся 11 октября в 11:40 (мск) с космодрома Байконур. На 122-й секунде полета, на стадии работы двигателей второй ступени, по не установленной пока причине произошла нештатная ситуация. После срабатывания аварийной системы спасательная капсула с космонавтами отделилась от ракеты-носителя. Затем полет корабля был прерван, он упал.

Капсула с людьми аварийно приземлилась в Казахстане. Членам экипажа удалось спастись.

Ситуацию расследует специальная комиссия Роскосмоса. До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах".

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