Ушел из жизни архитектор Юрий Храмов

На 84-м году жизни умер архитектор Юрий Храмов. Прощание с зодчим пройдет в четверг, 18 октября в 11.00 в самарском Доме архитектора.
О заслугах человека в России принято судить по его регалиям и наградам. У Юрия Васильевича их немало, от звания заслуженного архитектора РСФСР до золотого диплома на "Зодчестве" и не случившейся по чистой случайности Госпремии СССР. Но все это лишь дополнение к тому колоссальному наследию, которое он оставил. Каждая его постройка, каждый проект говорят о безупречном вкусе и верности профессиональным принципам, целеустремленности и невероятной силе таланта.
Стиль модернизм, к которому относится большая часть работ Храмова, происходит от слова "модерн", то есть современный. В этом смысле он всегда был в авангарде. В то время, как великий Алвар Аалто проектировал в Хельсинки дворец "Финляндия", Юрий Храмов работал над своим первым самарским объектом — эталонным Домом культуры "Звезда". Самарскую филармонию он называл "вынужденным" постмодернизмом, но этот проект архитектора совпал с расцветом стиля по всему миру. А ультрасовременное здание железнодорожного вокзала, спроектированное авторским коллективом во главе с Храмовым, создавалось на фоне затянувшегося кризиса отечественной архитектурной мысли.
Юрий Васильевич был сценаристом пространства. Для него одинаково важны были не только внешняя и внутренняя архитектура зданий, их функциональность, но и те сценарии, которые создавало общественное пространство для посетителей. В условиях массового жилищного строительства и всеобщей типизации, когда индивидуальные проекты в регионах были практически запрещены, Юрий Храмов смог в полной мере реализовать свой творческий потенциал. Он сам проектировал акустическую систему залов и рисовал все, вплоть до номерков в гардеробе, объезжал всю страну в поисках нужного мрамора или гипса, для его работ специально запускали отдельную стекольную линию. Каждое его произведение было продумано до малейших деталей.
Юрия Васильевича обожали и ненавидели, восторгались им и завидовали, писали на него доносы и восхваляли. При всей известности, он всегда был очень скромным, избегал публичности. Архитектуру модернизма многие считают бесчеловечной, что нельзя сказать ни про одну работу Храмова. Созданные им общественные пространства — светлые, удобные, функциональные, — проектировались с любовью и уважением к людям, которые будут ими пользоваться.
Наследие Юрия Храмова огромно. К сожалению, значительная часть работ осталась на бумаге. Это и гостиница "Парус" у Ладьи, и планетарий, и проект монумента Славы, победивший во всесоюзном конкурсе. А реализованные объекты сразу становились достопримечательностями, лицом Самары.
Юрий Храмов был не только великим архитектором, но и любящим мужем, отцом, дедушкой. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким архитектора.
Последние комментарии
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((
Развитие, а точнее сохранение видового функционала данной территории требует особого внимания. Храни ее всевышний от коммерческого беспредела)).
Хорошее дело и команда грамотная)