Ушел из жизни архитектор Юрий Храмов

На 84-м году жизни умер архитектор Юрий Храмов. Прощание с зодчим пройдет в четверг, 18 октября в 11.00 в самарском Доме архитектора.

О заслугах человека в России принято судить по его регалиям и наградам. У Юрия Васильевича их немало, от звания заслуженного архитектора РСФСР до золотого диплома на "Зодчестве" и не случившейся по чистой случайности Госпремии СССР. Но все это лишь дополнение к тому колоссальному наследию, которое он оставил. Каждая его постройка, каждый проект говорят о безупречном вкусе и верности профессиональным принципам, целеустремленности и невероятной силе таланта.



Стиль модернизм, к которому относится большая часть работ Храмова, происходит от слова "модерн", то есть современный. В этом смысле он всегда был в авангарде. В то время, как великий Алвар Аалто проектировал в Хельсинки дворец "Финляндия", Юрий Храмов работал над своим первым самарским объектом — эталонным Домом культуры "Звезда". Самарскую филармонию он называл "вынужденным" постмодернизмом, но этот проект архитектора совпал с расцветом стиля по всему миру. А ультрасовременное здание железнодорожного вокзала, спроектированное авторским коллективом во главе с Храмовым, создавалось на фоне затянувшегося кризиса отечественной архитектурной мысли.



Юрий Васильевич был сценаристом пространства. Для него одинаково важны были не только внешняя и внутренняя архитектура зданий, их функциональность, но и те сценарии, которые создавало общественное пространство для посетителей. В условиях массового жилищного строительства и всеобщей типизации, когда индивидуальные проекты в регионах были практически запрещены, Юрий Храмов смог в полной мере реализовать свой творческий потенциал. Он сам проектировал акустическую систему залов и рисовал все, вплоть до номерков в гардеробе, объезжал всю страну в поисках нужного мрамора или гипса, для его работ специально запускали отдельную стекольную линию. Каждое его произведение было продумано до малейших деталей.



Юрия Васильевича обожали и ненавидели, восторгались им и завидовали, писали на него доносы и восхваляли. При всей известности, он всегда был очень скромным, избегал публичности. Архитектуру модернизма многие считают бесчеловечной, что нельзя сказать ни про одну работу Храмова. Созданные им общественные пространства — светлые, удобные, функциональные, — проектировались с любовью и уважением к людям, которые будут ими пользоваться.



Наследие Юрия Храмова огромно. К сожалению, значительная часть работ осталась на бумаге. Это и гостиница "Парус" у Ладьи, и планетарий, и проект монумента Славы, победивший во всесоюзном конкурсе. А реализованные объекты сразу становились достопримечательностями, лицом Самары.



Юрий Храмов был не только великим архитектором, но и любящим мужем, отцом, дедушкой. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким архитектора.