Из-за ссоры в соцсетях житель Борского до смерти забил сверстника

Во вторник, 16 октября, в суде Богатовского района огласили приговор 20-летнему жителю с. Борское, которого признали виновным в нанесении тяжких травм, повлекших смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил в прокуратуре Борского района.

По данным надзорного ведомства, жертвой преступления, оказался ровесник ныне осужденного — житель соседнего региона, гостивший в с. Борское у родственников. Как установило следствие, между парнями произошел конфликт во время общения в соцсети. А 7 января, при личной встрече молодые людю подрались. Гость получил множество ударов руками и ногами по голове и черепно-мозговую травму, от которой скончался через несколько дней в медучреждении.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело.

Как сообщили в прокуратуре Борского района, представитель которой представлял на процессе сторону гособвинения, в суде парень вину признал частично. Он заявил, что не имел умысла на причинение вреда здоровью.

"Однако государственным обвинителем суду были представлены неопровержимые доказательства его вины, в том числе видеозапись момента нанесения ударов по голове потерпевшего и заключение эксперта, на основании которых Богатовский районный суд признал подсудимого виновным", — сообщают в прокуратуре.

С учетом положительных характеристик и смягчающих обстоятельств, юношу из с. Борское приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, подсудимый и его защитник могут обжаловать его в апелляционной инстанции в течение 10 суток.