Из-за ссоры в соцсетях житель Борского до смерти забил сверстника

Во вторник, 16 октября, в суде Богатовского района огласили приговор 20-летнему жителю с. Борское, которого признали виновным в нанесении тяжких травм, повлекших смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил в прокуратуре Борского района.
По данным надзорного ведомства, жертвой преступления, оказался ровесник ныне осужденного — житель соседнего региона, гостивший в с. Борское у родственников. Как установило следствие, между парнями произошел конфликт во время общения в соцсети. А 7 января, при личной встрече молодые людю подрались. Гость получил множество ударов руками и ногами по голове и черепно-мозговую травму, от которой скончался через несколько дней в медучреждении.
В отношении местного жителя возбудили уголовное дело.
Как сообщили в прокуратуре Борского района, представитель которой представлял на процессе сторону гособвинения, в суде парень вину признал частично. Он заявил, что не имел умысла на причинение вреда здоровью.
"Однако государственным обвинителем суду были представлены неопровержимые доказательства его вины, в том числе видеозапись момента нанесения ударов по голове потерпевшего и заключение эксперта, на основании которых Богатовский районный суд признал подсудимого виновным", — сообщают в прокуратуре.
С учетом положительных характеристик и смягчающих обстоятельств, юношу из с. Борское приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил, подсудимый и его защитник могут обжаловать его в апелляционной инстанции в течение 10 суток.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.