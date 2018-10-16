"Самара-2" на выезде победила "Енисей-2" - 90:60

Во вторник, 16 октября, в очередном матче молодежной лиги "Самара-2" на выезде встречалась в Красноярске с "Енисеем-2".

Точность Валерия Кукавского (6 очков за первые две минуты) позволила самарцам уверенно начать игру. Но хозяева не отпускали их далеко, а в середине стартового периода даже ненадолго вырывались вперед.

Решающий удар "Самара-2" нанесла во второй десятиминутке. За шесть минут до большого перерыва самарцы вели 29:25 — и больше сопернику набирать очки на этом отрезке уже не позволяли. Данила Чикарев и Анатолий Гузиков своими попаданиями положили начало рывку 18:0. После трехочкового Дмитрия Майорова "под сирену" преимущество "Самары" сомнений не вызывало: 47:25.

В третьем периоде и "Енисей" стал попадать — но ситуации это не изменило. Виктор Нестеров (8 очков за четверть) и вся команда спокойно держали разницу в 20+. А Дмитрий Пивцайкин мог поэкспериментировать с составом, пробуя разные сочетания игроков.

Самарцы оставили за собой и заключительную десятиминутку, не позволив сибирякам почувствовать даже локальную победу. 90:60 — матч за "Самарой-2". В среду, 17 октября, команды проведут второй матч. Начало — в 10-00, сообщает официальный сайт клуба.