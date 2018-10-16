Три человека погибли в ДТП под Самарой, пытаясь обогнать трактор

Во вторник, 16 октября, в Сергиевском районе произошло ДТП с трагическими последствиями, участником которого стал водитель автомобиля Lada Vesta, ехавший в 20:10 по трассе М-5 со стороны Самары в направлении Уфы, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в районе 1126 км трассы мужчина начал обгон движущегося впереди в попутном направлении трактора с прицепом. Однако увидев приближающийся встречный транспорт, он решил прекратить обгон и вернуться на свое прежнее место на проезжей части, но столкнулся с прицепом трактора. От удара легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с автовозом. В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля скончались на месте происшествия.
Как сообщили в пресс-службе областного Главка, сейчас полицейские устанавливают личности погибших и другие обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.