Три человека погибли в ДТП под Самарой, пытаясь обогнать трактор

Во вторник, 16 октября, в Сергиевском районе произошло ДТП с трагическими последствиями, участником которого стал водитель автомобиля Lada Vesta, ехавший в 20:10 по трассе М-5 со стороны Самары в направлении Уфы, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в районе 1126 км трассы мужчина начал обгон движущегося впереди в попутном направлении трактора с прицепом. Однако увидев приближающийся встречный транспорт, он решил прекратить обгон и вернуться на свое прежнее место на проезжей части, но столкнулся с прицепом трактора. От удара легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с автовозом. В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля скончались на месте происшествия.

Как сообщили в пресс-службе областного Главка, сейчас полицейские устанавливают личности погибших и другие обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.