"Уместный театр" покажет спектакль "Молоко" в "Экспо-Волге"

Независимый проект "Уместный театр" в среду 17 октября в 19.00 покажет в "Экспо-Волге" спектакль "Молоко" по пьесе Екатерины Мавроматис.

"Молоко" Екатерины Мавроматис — пьеса 2016 года. Текст попал в шорт-листы конкурсов драматургии "Первая читка", "Евразия" и "Любимовка", пьесу читали в Санкт-Петербурге и Москве.

"Молоко" — это история о том, как женщина спасает мир. Самым что ни на есть женским способом — в груди у нее внезапно появляется молоко. А что еще делать, если дома пингвины, в школе недолюбленные дети, а в лесу — эксгибиционисты.

Эскиз по этой пьесе "Уместный театр" впервые показал в 2016-м, в 2018-м вышла новая, доработанная версия спектакля. В ролях: Анастасия Карпинская, Владислав Кричмарь, Татьяна Артемьева, Игорь Белоцерковский, Татьяна Каррамова, Юрий Телекало, Сергей Борзяков, Роман Комаров, режиссер — Игорь Катасонов.

Начало спектакля — в 19:00, билет стоит 500 рублей.