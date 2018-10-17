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Театр Культура

"Уместный театр" покажет спектакль "Молоко" в "Экспо-Волге"

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Независимый проект "Уместный театр" в среду 17 октября в 19.00 покажет в "Экспо-Волге" спектакль "Молоко" по пьесе Екатерины Мавроматис.

Фото: Ильдар ХАЛИТОВ

"Молоко" Екатерины Мавроматис — пьеса 2016 года. Текст попал в шорт-листы конкурсов драматургии "Первая читка", "Евразия" и "Любимовка", пьесу читали в Санкт-Петербурге и Москве.

"Молоко" — это история о том, как женщина спасает мир. Самым что ни на есть женским способом — в груди у нее внезапно появляется молоко. А что еще делать, если дома пингвины, в школе недолюбленные дети, а в лесу — эксгибиционисты.

Эскиз по этой пьесе "Уместный театр" впервые показал в 2016-м, в 2018-м вышла новая, доработанная версия спектакля. В ролях: Анастасия Карпинская, Владислав Кричмарь, Татьяна Артемьева, Игорь Белоцерковский, Татьяна Каррамова, Юрий Телекало, Сергей Борзяков, Роман Комаров, режиссер — Игорь Катасонов.

Начало спектакля — в 19:00, билет стоит 500 рублей.

Екатерина Мавроматис — драматург, сценарист. Окончила St. Lawrence University, США (по специальности "английская литература") и Высшие курсы сценаристов и режиссеров (2008, мастерская Л.Голубкиной и О.Дормана). Автор сценариев к нескольким короткометражным фильмам, полнометражный дебют — сценарий к фильму "Стыд" (2013, реж. Юсуп Разыков) — получил сценарную премию "Слово" и специальный приз фестиваля "Сталкер".

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Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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