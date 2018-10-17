"Уместный театр" покажет спектакль "Молоко" в "Экспо-Волге"

Независимый проект "Уместный театр" в среду 17 октября в 19.00 покажет в "Экспо-Волге" спектакль "Молоко" по пьесе Екатерины Мавроматис.
"Молоко" Екатерины Мавроматис — пьеса 2016 года. Текст попал в шорт-листы конкурсов драматургии "Первая читка", "Евразия" и "Любимовка", пьесу читали в Санкт-Петербурге и Москве.
"Молоко" — это история о том, как женщина спасает мир. Самым что ни на есть женским способом — в груди у нее внезапно появляется молоко. А что еще делать, если дома пингвины, в школе недолюбленные дети, а в лесу — эксгибиционисты.
Эскиз по этой пьесе "Уместный театр" впервые показал в 2016-м, в 2018-м вышла новая, доработанная версия спектакля. В ролях: Анастасия Карпинская, Владислав Кричмарь, Татьяна Артемьева, Игорь Белоцерковский, Татьяна Каррамова, Юрий Телекало, Сергей Борзяков, Роман Комаров, режиссер — Игорь Катасонов.
Начало спектакля — в 19:00, билет стоит 500 рублей.
Екатерина Мавроматис — драматург, сценарист. Окончила St. Lawrence University, США (по специальности "английская литература") и Высшие курсы сценаристов и режиссеров (2008, мастерская Л.Голубкиной и О.Дормана). Автор сценариев к нескольким короткометражным фильмам, полнометражный дебют — сценарий к фильму "Стыд" (2013, реж. Юсуп Разыков) — получил сценарную премию "Слово" и специальный приз фестиваля "Сталкер".