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Новокуйбышевские нефтехимики поддержали образование и спорт

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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10 октября генеральный директор Новокуйбышевской нефтехимической компании Леонид Коваленко вручил сертификаты на оказание благотворительной помощи учреждениям Новокуйбышевска и Самары. Встреча прошла в филиале Самарского государственного технического университета.

Фото: предоставлено АО "ННК"

Открывая встречу, Леонид Станиславович отметил роль благотворительной деятельности в компании "Роснефть".

"Программа направлена на решение актуальных вопросов, — сказал Леонид Коваленко. — Среди них — оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны — бывшим работникам предприятия, поддержка молодежи, развитие образовательных и спортивных учреждений. Компания "Роснефть" помогает местным органам власти решать задачи, которые не всегда по силам муниципалитету, но в то же время крайне важны для людей, живущих здесь.

Один из благополучателей — школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имени Егорова. Средства будут направлены на приобретение специального автотранспорта для перевозки детей.

Ежегодно предприятие делает свой вклад в развитие образовательных учреждений. В этом году финансирование будет направлено на оснащение учебных лабораторий Новокуйбышевского филиала Самарского технического университета.

Всего объектами финансовой поддержки АО "ННК" стали 13 учреждений. Среди них — Городское общество ветеранов войны и вооруженных сил, детско-юношеская военно-спортивная школа "Отчизна", физкультурно-оздоровительный комплекс "Октан", Самарская городская клиническая больница № 1 имени Н.И. Пирогова, Дворец культуры, школа искусств "Лира" и другие.

Поддержка социально значимых проектов в регионах присутствия — одно из приоритетных направлений благотворительной деятельности компании "Роснефть". Новокуйбышевская нефтехимическая компания, являясь дочерним обществом компании, ежегодно вкладывает средства в развитие города, в поддержку культурных, образовательных и спортивных объектов, патриотическое воспитание молодежи.

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