В Сызрани кладоискатели выловили из реки пистолет

Молодые кладоискатели выловили с помощью магнита пистолет из реки Сызранка. Видео с находкой они разместили на своем канале в YouTube, пишет ktv-ray.ru.

Под Ильинским мостом с помощью магнита кладоискатели вытащили гнутый лом, дорожный знак, монеты, нож, мобильный телефон Siemens и, наконец, пистолет. Как утверждают молодые люди, пистолет оказался пневматическим. При этом, некоторые части оружия после нахождения в воде стали неисправными. Тем не менее, находку предполагается оставить как трофей.