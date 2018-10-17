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Общество

В Сызрани кладоискатели выловили из реки пистолет

СЫЗРАНЬ. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Молодые кладоискатели выловили с помощью магнита пистолет из реки Сызранка. Видео с находкой они разместили на своем канале в YouTube, пишет ktv-ray.ru.

Под Ильинским мостом с помощью магнита кладоискатели вытащили гнутый лом, дорожный знак, монеты, нож, мобильный телефон Siemens и, наконец, пистолет. Как утверждают молодые люди, пистолет оказался пневматическим. При этом, некоторые части оружия после нахождения в воде стали неисправными. Тем не менее, находку предполагается оставить как трофей.

Гид потребителя

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Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

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