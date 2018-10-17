В Сызрани кладоискатели выловили из реки пистолет

Молодые кладоискатели выловили с помощью магнита пистолет из реки Сызранка. Видео с находкой они разместили на своем канале в YouTube, пишет ktv-ray.ru.
Под Ильинским мостом с помощью магнита кладоискатели вытащили гнутый лом, дорожный знак, монеты, нож, мобильный телефон Siemens и, наконец, пистолет. Как утверждают молодые люди, пистолет оказался пневматическим. При этом, некоторые части оружия после нахождения в воде стали неисправными. Тем не менее, находку предполагается оставить как трофей.
Последние комментарии
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...