Правоохранители реанимируют дело о жестоком убийстве мужчины и его беременной жены

Правоохранители пытаются реанимировать расследование убийства супругов Слепковых, совершенное в сентябре 2014 года, сообщили Волга Ньюс источники. По их данным, недавно ряду свидетелей по делу звонили из 3-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Самарской области, занимающегося нераскрытыми преступлениями прошлых лет, и интересовались, готовы ли они повторить свои показания.

Напомним, предприниматель Виктор Слепков был застрелен в своем недостроенном загородном доме на 19 км Московского шоссе. Его жена, находившаяся на восьмом месяце беременности, была задушена. А в одной из комнат двое суток до обнаружения в одиночестве просидела их двухлетняя дочь.

Двухлетний ребенок супругов, погибших на Мехзаводе, двое суток сидел в доме с убитыми родителями Как показала судебно-медицинская экспертиза, супруги Слепковы были убиты примерно за двое суток до момента их обнаружения, то есть 23-24 сентября. Все это время их малолетняя дочь находилась в доме одна. Родственники погибших в течение этого времени не могли до них дозвониться и по телефону попросили соседей сходить к ним в дом.

Известно, что Слепков добивался привлечения к уголовной ответственности лиц, годом ранее стрелявших в принадлежавший ему автомобиль, в котором находился он, его приятель и несовершеннолетний сын последнего. Это случилось, когда мужчины охотились в районе пос. Вулкан. Местным не понравилось вторжение в их угодья посторонних охотников и на этой почве случился конфликт.

Тогда в фигурантах возбужденного в Красном Яру уголовного дела побывали Сергей Норкин и Станислав Ферапонтов, которого считают зятем скончавшегося спикера губдумы Виктора Сазонова и находящегося под следствием его сына Дмитрия Сазонова. Однако после смерти Виктора Слепкова следствие по делу о стрельбе прекратилось. Также нераскрытым осталось и убийство самого Слепкова.

Связан ли интерес следствия к этому жестокому преступлению с нынешним положением Дмитрия Сазонова, а также с кампанией по изобличению киллеров ОПГ "Законовские" (в хороших отношениях с которой подозревают младшего Сазонова) выяснить не удалось.

В региональном СУ СК пояснили, что расследование дела Слепковых приостановлено, но оперативно-розыскные мероприятия продолжались все это время. При этом в ведомстве не подтверждают информацию об обзвоне свидетелей.