Правоохранители реанимируют дело о жестоком убийстве мужчины и его беременной жены

Правоохранители пытаются реанимировать расследование убийства супругов Слепковых, совершенное в сентябре 2014 года, сообщили Волга Ньюс источники. По их данным, недавно ряду свидетелей по делу звонили из 3-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Самарской области, занимающегося нераскрытыми преступлениями прошлых лет, и интересовались, готовы ли они повторить свои показания.
Напомним, предприниматель Виктор Слепков был застрелен в своем недостроенном загородном доме на 19 км Московского шоссе. Его жена, находившаяся на восьмом месяце беременности, была задушена. А в одной из комнат двое суток до обнаружения в одиночестве просидела их двухлетняя дочь.
Известно, что Слепков добивался привлечения к уголовной ответственности лиц, годом ранее стрелявших в принадлежавший ему автомобиль, в котором находился он, его приятель и несовершеннолетний сын последнего. Это случилось, когда мужчины охотились в районе пос. Вулкан. Местным не понравилось вторжение в их угодья посторонних охотников и на этой почве случился конфликт.
Тогда в фигурантах возбужденного в Красном Яру уголовного дела побывали Сергей Норкин и Станислав Ферапонтов, которого считают зятем скончавшегося спикера губдумы Виктора Сазонова и находящегося под следствием его сына Дмитрия Сазонова. Однако после смерти Виктора Слепкова следствие по делу о стрельбе прекратилось. Также нераскрытым осталось и убийство самого Слепкова.
Связан ли интерес следствия к этому жестокому преступлению с нынешним положением Дмитрия Сазонова, а также с кампанией по изобличению киллеров ОПГ "Законовские" (в хороших отношениях с которой подозревают младшего Сазонова) выяснить не удалось.
В региональном СУ СК пояснили, что расследование дела Слепковых приостановлено, но оперативно-розыскные мероприятия продолжались все это время. При этом в ведомстве не подтверждают информацию об обзвоне свидетелей.
Последние комментарии
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .