Самарский университет упрочил позиции среди 100 лучших университетов БРИКС

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева занял 86 место в списке лучших университетов стран БРИКС, составленном экспертами британской компании Quacquarelli Symonds (QS BRICS University Rankings 2019), сообщает пресс-служба вуза.

За год вуз поднялся в рейтинге на семь строчек. Годом ранее Самарскому университету удалось улучшить свои показатели сразу на 58 позиции. В российской части рейтинга Самарский университет также улучшил свои показатели и поднялся с 23 на 20 место.

По оценке проректора по образовательной и международной деятельности Самарского университета Владимира Богатырева, продвижение университета в QS BRICS обеспечивает методичная работа по модернизации научно-образовательной деятельности Самарского университета, ее последовательное приведение к лучшим международным практиками и стандартам. В результате сразу нескольких критериев, по которым составители ведущих международных рейтингов оценивают вузы, уже превышают общероссийский уровень. Среди них: рост доли иностранных студентов и преподавателей, доля представителей профессорско-преподавательского состава (ППС) с ученой степенью кандидата или доктора наук. Также показали свою динамику и такие критерии, как академическая репутация вуза, и репутация университета среди работодателей.

Всего в этом году в публикуемую часть международного рейтинга вошли 400 лучших университетов стран БРИКС, из них 101 вуз представляют российскую высшую школу. Из самарских вузов в список также попали Самарский государственный технический университет с рейтингом 201-210 и Самарский государственный экономический университет с рейтингом 271-280.