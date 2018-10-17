Самарский университет упрочил позиции среди 100 лучших университетов БРИКС

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева занял 86 место в списке лучших университетов стран БРИКС, составленном экспертами британской компании Quacquarelli Symonds (QS BRICS University Rankings 2019), сообщает пресс-служба вуза.
За год вуз поднялся в рейтинге на семь строчек. Годом ранее Самарскому университету удалось улучшить свои показатели сразу на 58 позиции. В российской части рейтинга Самарский университет также улучшил свои показатели и поднялся с 23 на 20 место.
По оценке проректора по образовательной и международной деятельности Самарского университета Владимира Богатырева, продвижение университета в QS BRICS обеспечивает методичная работа по модернизации научно-образовательной деятельности Самарского университета, ее последовательное приведение к лучшим международным практиками и стандартам. В результате сразу нескольких критериев, по которым составители ведущих международных рейтингов оценивают вузы, уже превышают общероссийский уровень. Среди них: рост доли иностранных студентов и преподавателей, доля представителей профессорско-преподавательского состава (ППС) с ученой степенью кандидата или доктора наук. Также показали свою динамику и такие критерии, как академическая репутация вуза, и репутация университета среди работодателей.
Всего в этом году в публикуемую часть международного рейтинга вошли 400 лучших университетов стран БРИКС, из них 101 вуз представляют российскую высшую школу. Из самарских вузов в список также попали Самарский государственный технический университет с рейтингом 201-210 и Самарский государственный экономический университет с рейтингом 271-280.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.