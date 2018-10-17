На территории Самарской Луки водитель иномарки насмерть сбила лося

Во вторник, 16 октября, в Ставропольском районе на территории национального парка "Самарская Лука" водитель Kia Rio сбил лося, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В 19:05 46-летний водитель ехал со стороны с. Ширяево в направлении трассы М-5. По данным полицейских, он проявил невнимательность и сбил лося, неожиданно выбежавшего на проезжую часть справа.
Животное погибло, его тушу передали руководителю нацпарка.
В аварии также пострадали пассажиры Kia Rio: 46-летняя женщина и 12-летний мальчик. Их госпитализировали.
По факту ДТП ведется проверка.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.