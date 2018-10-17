На территории Самарской Луки водитель иномарки насмерть сбила лося

Во вторник, 16 октября, в Ставропольском районе на территории национального парка "Самарская Лука" водитель Kia Rio сбил лося, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 19:05 46-летний водитель ехал со стороны с. Ширяево в направлении трассы М-5. По данным полицейских, он проявил невнимательность и сбил лося, неожиданно выбежавшего на проезжую часть справа.

Животное погибло, его тушу передали руководителю нацпарка.

В аварии также пострадали пассажиры Kia Rio: 46-летняя женщина и 12-летний мальчик. Их госпитализировали.

По факту ДТП ведется проверка.