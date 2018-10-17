В ДТП у ТЦ "Скала" в Самаре пострадал мотоциклист

Во вторник, 16 октября, в 21:45, в районе ТЦ "Скала" в Самаре участником ДТП стал 26-летний водитель Nissan Primera, который ехал по Московскому шоссе в направлении ул. Мичурина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области