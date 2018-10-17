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Суды Происшествия

Гендиректор экспертного учреждения получила условный срок и штраф в 1,5 млн руб. за взятку

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре вынесен приговор генеральному директору АНО "Поволжская лаборатория судебной экспертизы" Елене Бариновой, которую обвиняли в коммерческом подкупе, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что 20 декабря 2017 г. Баринова незаконно получила от генерального директора одной из организаций 200 тыс. руб. и муляж в сумме 180 тыс. рублей. За это заключение эксперта должно было попасть в Арбитражный суд Самарской области, а гендиректор АНО не должна была отзывать по надуманным основаниям этот документ. После получения коммерческого подкупа Баринова была задержана сотрудниками полиции на месте происшествия.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Приговором суда Бариновой назначено лишение свободы на пять лет условно с испытательном сроком пять лет и штрафом в доход государства в размере 1,5 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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