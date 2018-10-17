Гендиректор экспертного учреждения получила условный срок и штраф в 1,5 млн руб. за взятку

В Самаре вынесен приговор генеральному директору АНО "Поволжская лаборатория судебной экспертизы" Елене Бариновой, которую обвиняли в коммерческом подкупе, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что 20 декабря 2017 г. Баринова незаконно получила от генерального директора одной из организаций 200 тыс. руб. и муляж в сумме 180 тыс. рублей. За это заключение эксперта должно было попасть в Арбитражный суд Самарской области, а гендиректор АНО не должна была отзывать по надуманным основаниям этот документ. После получения коммерческого подкупа Баринова была задержана сотрудниками полиции на месте происшествия.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Приговором суда Бариновой назначено лишение свободы на пять лет условно с испытательном сроком пять лет и штрафом в доход государства в размере 1,5 млн рублей.