Группа "Курара" и Олег Ягодин впервые выступят в Самаре

В пятницу, 19 октября, в 20.00 в баре "Хьюстон" выступит группа "Курара" и актер "Коляда-театра" Олег Ягодин из Екатеринбурга (18+).

Группа "Курара" существует уже больше 10 лет, и на уральской рок-сцене у нее свое место, почти культовый статус.

Музыканты вдохновляются фанком, электроникой и манчестерским роком образца The Stone Roses, и играют мало на кого похожий звук. Манчестер, по мнению Олега Ягодина, очень похож на Екатеринбург: большой промышленный город со своей особенной музыкальной сценой.

Группа представит в Самаре новый альбом "Пуля". Концерт пройдет в рамках "Курара-Волга-тур": помимо Самары, музыканты выступят в Ульяновске, Москве и Нижнем Новгороде.