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АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию дом вахтовых бригад на ЛПДС "Караичево"

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию дом для проживания вахтовых бригад на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Караичево" Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ).

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Дом вахтовых бригад — это одноэтажное здание для размещения специалистов, совершающих служебные поездки на объекты Волгоградского РНУ, в том числе и на плановые ремонтные работы. Сооружение представляет собой легко возводимое здание типовой конструкции.

Для проживания 20 человек предусмотрены комнаты с двухместным размещением. Дом укомплектован современной мебелью и бытовой техникой. В общей жилой зоне оборудованы комната отдыха и столовая. В бытовой зоне располагаются санитарные узлы, душевые, гардеробные, а также прачечная со стиральными и сушильными машинами.

Для комфортных условий размещения сотрудников предусмотрены современные системы отопления, вентиляции и освещения. Примененные качественные отечественные материалы и оборудование позволяют экономить тепловую и электрическую энергию, что соответствует принципам политики ПАО "Транснефть" в области охраны труда, энергоэффективности, промышленной и экологической безопасности. На прилегающей к объекту территории проведено благоустройство и построена подъездная автодорога.

Строительство объекта велось в течение года в рамках программы технического перевооружения и реконструкции (ТПиР) АО "Транснефть - Приволга" на 2018–2023 годы.

АО "Транснефть - Приволга" уделяет большое внимание социальным аспектам своей деятельности, в том числе поддержанию комфортных условий труда и отдыха работников, повышению уровня культуры производства, быта и питания в районных управлениях и на НПС. В 2017 году на объектах предприятия были построены три дома вахтовых бригад и два санитарно-бытовых комплекса. Летом текущего года дом вахтовых бригад с новой столовой был введен в эксплуатацию на НПС "Большая Черниговка" Самарского РНУ.

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John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

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