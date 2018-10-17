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Экология Общество

В регионе пройдет экологический форум "Хранители природы 2018"

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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28-30 октября в загородном комплексе "Циолковский" пройдет экологический форум "Хранители природы 2018", сообщают организаторы мероприятия.

Фото: предоставлено организаторами

В форуме примут участие активные студенты губернии, представители бизнеса, политической элиты и общественных организаций. Участники обсудят вопросы влияния государственных органов, бизнеса и тысяч волонтеров по всей стране на жизнь региона и его экологическое состояние.

Каждый участник сможет внести свой вклад в решение экологических задач области, узнать мнение ведущих экспертов федерального и регионального уровня в сфере экологии о самых актуальных экологических проблемах, получить ответы на интересующие вопросы, познакомиться с интересными людьми.

Лекции и мастер-классы будут проводить ведущие спикеры и эксперты федерального и регионального уровня в сфере экологии.

Запланировано участие представителей областного правительства и крупных предприятий.

Форум проводится с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов РФ.

Организаторы приглашают к участию всех неравнодушных к задачам улучшения экологической ситуации. Для 100 жителей Самарской области в возрасте 18-35 лет имеется квота для бесплатного участия в форуме, включая питание и проживание. Ссылка для регистрации на форум www.darimles.ru/eco-forum.

Гид потребителя

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Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

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