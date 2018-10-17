В регионе пройдет экологический форум "Хранители природы 2018"

28-30 октября в загородном комплексе "Циолковский" пройдет экологический форум "Хранители природы 2018", сообщают организаторы мероприятия.
В форуме примут участие активные студенты губернии, представители бизнеса, политической элиты и общественных организаций. Участники обсудят вопросы влияния государственных органов, бизнеса и тысяч волонтеров по всей стране на жизнь региона и его экологическое состояние.
Каждый участник сможет внести свой вклад в решение экологических задач области, узнать мнение ведущих экспертов федерального и регионального уровня в сфере экологии о самых актуальных экологических проблемах, получить ответы на интересующие вопросы, познакомиться с интересными людьми.
Лекции и мастер-классы будут проводить ведущие спикеры и эксперты федерального и регионального уровня в сфере экологии.
Запланировано участие представителей областного правительства и крупных предприятий.
Форум проводится с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов РФ.
Организаторы приглашают к участию всех неравнодушных к задачам улучшения экологической ситуации. Для 100 жителей Самарской области в возрасте 18-35 лет имеется квота для бесплатного участия в форуме, включая питание и проживание. Ссылка для регистрации на форум www.darimles.ru/eco-forum.
Последние комментарии
А можно за сети уголовную ответственность ввести?
Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные