В регионе пройдет экологический форум "Хранители природы 2018"

28-30 октября в загородном комплексе "Циолковский" пройдет экологический форум "Хранители природы 2018", сообщают организаторы мероприятия.

В форуме примут участие активные студенты губернии, представители бизнеса, политической элиты и общественных организаций. Участники обсудят вопросы влияния государственных органов, бизнеса и тысяч волонтеров по всей стране на жизнь региона и его экологическое состояние.

Каждый участник сможет внести свой вклад в решение экологических задач области, узнать мнение ведущих экспертов федерального и регионального уровня в сфере экологии о самых актуальных экологических проблемах, получить ответы на интересующие вопросы, познакомиться с интересными людьми.

Лекции и мастер-классы будут проводить ведущие спикеры и эксперты федерального и регионального уровня в сфере экологии.

Запланировано участие представителей областного правительства и крупных предприятий.

Форум проводится с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов РФ.

Организаторы приглашают к участию всех неравнодушных к задачам улучшения экологической ситуации. Для 100 жителей Самарской области в возрасте 18-35 лет имеется квота для бесплатного участия в форуме, включая питание и проживание. Ссылка для регистрации на форум www.darimles.ru/eco-forum.



