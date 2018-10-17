В 63 регионе началась массовая рассылка налоговых уведомлений

В Самарской области началась массовая рассылка сводных налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц за 2017 год. Жители губернии, имеющие в собственности квартиру, дом, земельный участок или транспортное средство, в октябре получат налоговые уведомления с суммой исчисленных налогов по почте или в электронном виде через "Личный кабинет налогоплательщика" на сайте ФНС России. В этом году имущественные налоги необходимо оплатить не позднее 3 декабря.

Первыми получателями налоговых уведомлений стали пользователи "Личного кабинета налогоплательщика", им уведомления на бумаге не направляются, за исключением тех налогоплательщиков, которые заранее уведомили налоговый орган о необходимости получения налогового уведомления по почте. Комплект документов содержит само налоговое уведомление, а также квитанцию на уплату налогов.

Необходимо отметить, что массовая печать и рассылка налоговых уведомлений осуществляется поэтапно и согласно утвержденному графику. На конвертах с налоговым уведомлением, направленным в этом году жителям Самарской области, в качестве отправителя указан филиал ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России в Нижегородской области. Налоговое уведомление не формируется при наличии налоговых льгот в размере суммы исчисленных налогов, а также если общая сумма имущественных налогов, исчисленных налоговым органом налогоплательщику — физическому лицу, составляет менее 100 рублей.

Кроме того, изменилась форма налогового уведомления. Впервые в нем отражена сумма НДФЛ, неудержанного налоговым агентом.

Если налоговое уведомление не получено или в нем имеется некорректная информация, необходимо обратиться непосредственно в налоговый орган по месту жительства или по месту нахождения объектов. Сообщить о неточностях в налоговом уведомлении можно в электронном виде, направив обращение через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" или с помощью сервиса "Обратиться в ФНС России" на официальном сайте Федеральной налоговой службы https://www.nalog.ru, а также можно воспользоваться традиционным способом — отправить обращение по почте или позвонить в единый контакт-центр ФНС России по общефедеральному бесплатному справочному телефону: 8-800-222-22-22.