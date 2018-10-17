Обновлено постановление о закреплении школ Самары за определенными адресами

Внесены изменения в постановление городской администрации "О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара за территориальными участками городского округа Самара". Документ определяет жители каких домов могут подавать заявления о принятии их детей в школы "по прописке".

В 19 общеобразовательных учреждений могут поступать школьники со всего города. Это лицей "Классический", гимназии №1, 2, 3, 4, 11 и 133, лицей авиационного профиля № 135, лицей философии планетарного гуманизма, "Самарская Вальдорфская школа", Самарский международный аэрокосмический лицей, Самарский спортивный лицей, Самарский лицей информационных технологий, Самарский медико-технический лицей, лицей "Технический", школа "Яктылык" с углубленным изучением отдельных предметов, гимназия "Перспектива", лицей "Престиж" и лицей "Созвездие".

Адреса школ и закрепленные за ними адреса жилых домов можно уточнить на сайте администрации города.