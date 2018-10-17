Правительство РФ не поддержало законопроект самарских депутатов о создании курилок в больницах

Правительство РФ не поддержало законопроект, который позволяет создавать места для курения в больницах и санаториях. Авторами этой инициативы в июне выступили депутаты Самарской губернской думы, пишет tass.ru.

Напомним, весной 2018 г. председатель комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Николай Ренц предложил разрешить курение в общественных местах - в специально отведенных под эти цели помещениях.

"Правительство РФ законопроект не поддерживает", - говорится в официальном отзыве кабмина, размещенном в думской электронной базе данных. Согласно ему, "выделение специальных мест для курения, оборудованных системами вентиляции, на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг, повлечет негативное воздействие табачного дыма на здоровье некурящих пациентов и иных лиц, находящихся в таких организациях, что противоречит целям и задачам оказания медицинской помощи".

Кроме того, положения законопроекта противоречат Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, к которой РФ присоединилась в 2008 г., которая в том числе предусматривает меры, обеспечивающие защиту от воздействия табачного дыма в закрытых общественных местах. Согласно конвенции, "иные подходы, чем обеспечение бездымной на 100% среды, включая вентиляцию, фильтрование воздуха, использование специально выделенных зон для курения (будь то с отдельными вентиляционными системами или без них), неоднократно доказали свою неэффективность".

Законопроект самарских депутатов предусматривает, что "на основании решения собственника имущества или иного лица, уполномоченного на то собственником имущества, допускается курение табака в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг, которые оборудованы системами вентиляции".

В настоящее время курение в указанных местах запрещено на основании известного антитабачного закона, принятого в 2013 году. У руководителей таких организаций отсутствует право штрафовать граждан за нарушение запрета. При этом сотрудники надзорных органов "объективно не в силах охватить все указанные учреждения и обеспечить в них постоянный контроль за соблюдением запрета на курение табака", констатируют разработчики. "На практике складывается ситуация, при которой курящие граждане, находящиеся в медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных организациях, вынуждены нарушать установленный запрет на курение табака, что, в свою очередь, приводит к нарушению прав некурящих граждан", - отмечают они.