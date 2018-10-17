В сызранском дворе водитель Chevrolet Niva сбил семилетнего ребенка

Во вторник, 16 октября, в Сызрани под колесами автомобиля пострадал семилетний ребенок. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 17:40 его сбил во дворе у дома №151б на ул. Интернациональной 63-летний водитель Chevrolet Niva, ехавший в направлении ТЦ "Автобус".

Ребенок был с бабушкой и в момент ДТП бежал по проезжей части.

Мальчика на "скорой" доставили в лечебное учреждение и госпитализировали.

По факту ДТП ведется проверка.