Квадратный метр в самарских новостройках подешевел на 6%

В Самаре продается 1375 квартир в новостройках. По количеству предложений лидируют однокомнатные квартиры (794), далее идут двухкомнатные - 356 и трехкомнатные - 225. Такие данные приводятся в отчете о ситуации на рынке недвижимости города в сентябре-2018, подготовленном Самарским областным Фондом жилья и ипотеки.

Средняя площадь квартир-новостроек составляет 56,15 кв. м, при этом однокомнатные - 41,1 кв. м, двухкомнатные - 66,62 кв. м, трехкомнатные - 92,71 кв. метров.

По результатам мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв. м общей площади в новостройках Самары в сентябре 2018 года составила 47,6 тыс. рублей. Наибольшая стоимость в однокомнатных квартирах в Ленинском районе - 66,9 тыс. руб., наименьшая - у трехкомнатных в Куйбышевском районе (37,2 тыс. руб.). Наибольшее количество предложений в сентябре 2018 года приходилось на Красноглинский район - 36,2%. В Самарском районе новостройки к продаже не предлагались вовсе.

"В сентябре-2018 динамика средней удельной цены предложения 1 кв. м общей площади новостроек носила отрицательный характер и составила 3,2 тыс. руб., или 6,39%, - отмечает руководитель отдела по связям с общественностью СОФЖИ Нина Шумкова. - Прошла компенсация резкого роста, наблюдавшегося в июле-августе 2018 года".

Аналитики СОФЖИ объясняют столь резкое снижение средней удельной цены большим объемом предложения новостроек "бюджетного" сегмента в Красноглинском районе (в основной массе, ЖК "Новая Самара"). Доля этих предложений в общем объеме проанализированных предложений составила более 36% (при средней удельной цене предложения 1 кв. м общей площади чуть более 40 тыс. руб./кв. м).