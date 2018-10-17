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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Квадратный метр в самарских новостройках подешевел на 6%

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре продается 1375 квартир в новостройках. По количеству предложений лидируют однокомнатные квартиры (794), далее идут двухкомнатные - 356 и трехкомнатные - 225. Такие данные приводятся в отчете о ситуации на рынке недвижимости города в сентябре-2018, подготовленном Самарским областным Фондом жилья и ипотеки.

Средняя площадь квартир-новостроек составляет 56,15 кв. м, при этом однокомнатные - 41,1 кв. м, двухкомнатные - 66,62 кв. м, трехкомнатные - 92,71 кв. метров.

По результатам мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв. м общей площади в новостройках Самары в сентябре 2018 года составила 47,6 тыс. рублей. Наибольшая стоимость в однокомнатных квартирах в Ленинском районе - 66,9 тыс. руб., наименьшая - у трехкомнатных в Куйбышевском районе (37,2 тыс. руб.). Наибольшее количество предложений в сентябре 2018 года приходилось на Красноглинский район - 36,2%. В Самарском районе новостройки к продаже не предлагались вовсе.

"В сентябре-2018 динамика средней удельной цены предложения 1 кв. м общей площади новостроек носила отрицательный характер и составила 3,2 тыс. руб., или 6,39%, - отмечает руководитель отдела по связям с общественностью СОФЖИ Нина Шумкова. - Прошла компенсация резкого роста, наблюдавшегося в июле-августе 2018 года".

Аналитики СОФЖИ объясняют столь резкое снижение средней удельной цены большим объемом предложения новостроек "бюджетного" сегмента в Красноглинском районе (в основной массе, ЖК "Новая Самара"). Доля этих предложений в общем объеме проанализированных предложений составила более 36% (при средней удельной цене предложения 1 кв. м общей площади чуть более 40 тыс. руб./кв. м).

Гид потребителя

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Надеюсь с обременением)

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Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

John Nameless 24 августа 2016 12:48 Право осваивать земли в Советском и Ленинском районах Самары получили компании Дмитрия Черныша

нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара

Sezyo Sergoney 14 января 2016 18:56 Депутат Чапаевской гордумы Александр Слеповичев выкупил кинотеатр в Балаково

Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))

Наталья Даньшина 20 октября 2015 22:04 McDonalds судится с мэрией Самары из-за участка под рестораном на пересечении Московского шоссе и пр. Кирова

Уберите уже его из города насовсем.

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