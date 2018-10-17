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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

За год стоимость 1 кв. м на вторичном рынке жилья Самары увеличилась на 5%

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Средняя удельная цена предложения 1 кв. м жилой недвижимости на вторичном рынке Самары в сентябре 2018 г. составила 58,9 тыс. рублей.

В однокомнатной квартире "квадрат" обойдется в 59,9 тыс.рублей, в двухкомнатной — 57,9 тыс. руб., в трехкомнатной — 58,9 тыс. рублей. Всего на рынке в сентябре 2018 г. было представлено 5,3 тыс. предложений.

Согласно отчету Самарского областного фонда жилья и ипотеки о ситуации в сфере недвижимости, за год общий рост цены квартир на вторичном рынке в Самаре составил 5,5%. Стоимость 1 кв. м в среднем увеличилась на 3 тыс. рублей.

По территориальному делению наибольшее количество предложений приходится на Промышленный и Октябрьский районы — 19,2% и 18,4% соответственно. Максимальная средняя удельная цена предложения 1 кв. м общей площади у трехкомнатных "элиток" в Ленинском районе — 126,4 тыс. руб., а минимальная — у двухкомнатных "сталинок" в Куйбышевском районе — 29,9 тыс. рублей.

Гид потребителя

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