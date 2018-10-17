В Самарской области зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха

Во вторник, 16 октября, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, сообщают в Приволжском УГМС.
В этот день в Сызрани воздух прогрелся до 22,3°С, побив предыдущий рекорд 1993 года на 1,5°С.
Во вторник, 16 октября, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, сообщают в Приволжском УГМС.
В этот день в Сызрани воздух прогрелся до 22,3°С, побив предыдущий рекорд 1993 года на 1,5°С.
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Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...