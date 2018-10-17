В Самарской области зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха

Во вторник, 16 октября, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, сообщают в Приволжском УГМС.

В этот день в Сызрани воздух прогрелся до 22,3°С, побив предыдущий рекорд 1993 года на 1,5°С.