Матч "Крыльев Советов" с "Уралом" рассудит Алексей Сухой

Матч 11-го тура Российской Премьер-лиги 2018/19 между "Крыльями Советов" и "Уралом" рассудит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим, сообщает пресс-служба самарского клуба.
На поле ему помогут ассистенты Алексей Воронцов и Антон Кобзев; резервный судья – Евгений Кукуляк; инспектор – Алексей Румянцев.
Алексей Сухой уже судил пять игр с участием "Крыльев Советов". Из них один матч самарцы выиграли, один проиграли и трижды сыграли вничью.
Напомним, встреча "Крыльев Советов" с "Уралом" состоится в субботу, 20 октября, в 15:00.
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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))