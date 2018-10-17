Матч "Крыльев Советов" с "Уралом" рассудит Алексей Сухой

Матч 11-го тура Российской Премьер-лиги 2018/19 между "Крыльями Советов" и "Уралом" рассудит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим, сообщает пресс-служба самарского клуба.

На поле ему помогут ассистенты Алексей Воронцов и Антон Кобзев; резервный судья – Евгений Кукуляк; инспектор – Алексей Румянцев.

Алексей Сухой уже судил пять игр с участием "Крыльев Советов". Из них один матч самарцы выиграли, один проиграли и трижды сыграли вничью.

Напомним, встреча "Крыльев Советов" с "Уралом" состоится в субботу, 20 октября, в 15:00.