ГЖИ пытается лишить МП, обслуживающее общежития Самары, лицензии на управление домами

Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Самарской области пытается в арбитражном суде добиться аннулирования лицензии МП "Эксплуатация и содержание общежитий" (ЭСО) на управление многоквартирными домами, полученной предприятием еще в 2015 году. Информация об этом опубликована в КАД ВАС.
МП "ЭСО" занимается эксплуатацией и содержанием общежитий Самары. Предприятие работает с 1994 года. На обслуживании у МП "ЭСО" находится 103 общежития и один специализированный дом для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, общая площадь жилого фонда — 363,06 тыс. кв. м, количество проживающих — более 18 тыс. человек.
В материалах суда не уточняются причины, по которым региональная ГЖИ требует аннулирования лицензии МП "ЭСО". Получить комментарий в муниципальном предприятии на момент публикации материала не удалось.
Руководитель регионального центра "ЖКХ-Контроль", председатель комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в Самарской области Виктор Часовских пояснил Волга Ньюс, что ГЖИ обратилось с указанным иском к МП "ЭСО" в связи с тем, что на протяжении последних шести месяцев предприятие не имело ни одного дома в управлении.
"У них были заключены договоры на обслуживание. Они не требуют наличия специализированной лицензии. Сейчас, действительно, дело находится в суде. Но, насколько я знаю, в настоящее время МП "ЭСО" уже взяло один дом в управление. И, я думаю, в связи с этим ГЖИ не будет настаивать на аннулировании лицензии", — рассказал Виктор Часовских.
Он также пояснил, что обслуживающие компании чувствуют себя более защищенными, чем управляющие — их реже проверяют, контроль не такой жесткий.
Последние комментарии
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...