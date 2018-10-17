16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ГЖИ пытается лишить МП, обслуживающее общежития Самары, лицензии на управление домами Парк Металлургов после ремонта откроют 19 октября ПТС: "До конца недели весь жилой фонд Самары будет подключен к отоплению" В регионе подвели итоги программы "Формирование комфортной городской среды" На Аллее славы появилась новая звезда имени Александра Стрелкова

ЖКХ и благоустройство Общество

ГЖИ пытается лишить МП, обслуживающее общежития Самары, лицензии на управление домами

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 81
Версия для печати

Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Самарской области пытается в арбитражном суде добиться аннулирования лицензии МП "Эксплуатация и содержание общежитий" (ЭСО) на управление многоквартирными домами, полученной предприятием еще в 2015 году. Информация об этом опубликована в КАД ВАС.

ГЖИ пытается лишить МП, обслуживающее общежития Самары, лицензии на управление домами ГЖИ пытается лишить МП, обслуживающее общежития Самары, лицензии на управление домами
Фото: Андрей Савельев

МП "ЭСО" занимается эксплуатацией и содержанием общежитий Самары. Предприятие работает с 1994 года. На обслуживании у МП "ЭСО" находится 103 общежития и один специализированный дом для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, общая площадь жилого фонда — 363,06 тыс. кв. м, количество проживающих — более 18 тыс. человек.

В материалах суда не уточняются причины, по которым региональная ГЖИ требует аннулирования лицензии МП "ЭСО". Получить комментарий в муниципальном предприятии на момент публикации материала не удалось.

Руководитель регионального центра "ЖКХ-Контроль", председатель комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в Самарской области Виктор Часовских пояснил Волга Ньюс, что ГЖИ обратилось с указанным иском к МП "ЭСО" в связи с тем, что на протяжении последних шести месяцев предприятие не имело ни одного дома в управлении.

"У них были заключены договоры на обслуживание. Они не требуют наличия специализированной лицензии. Сейчас, действительно, дело находится в суде. Но, насколько я знаю, в настоящее время МП "ЭСО" уже взяло один дом в управление. И, я думаю, в связи с этим ГЖИ не будет настаивать на аннулировании лицензии", — рассказал Виктор Часовских.

Он также пояснил, что обслуживающие компании чувствуют себя более защищенными, чем управляющие — их реже проверяют, контроль не такой жесткий.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Евгения Шукшина 23 сентября 2018 07:32 На благоустройство Центральной площади и бульвара Гая в Тольятти выделят 125 млн рублей

Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!

Дмитрий Лакоценин 29 августа 2018 11:04 В Доме архитектора презентовали конкурс на концепцию реконструкции Загородного парка

Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.

Евгений eman1305 08 августа 2018 17:52 Реконструированный Ботанический сад планируют открыть для посетителей в сентябре

Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...

Фото на сайте

Подготовка к фестивалю цветов

Подготовка к фестивалю цветов

Струковский сад открылся после реконструкции

Струковский сад открылся после реконструкции

В Самаре идет реконструкция самого большого двора Кировского района

В Самаре идет реконструкция самого большого двора Кировского района

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4