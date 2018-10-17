ГЖИ пытается лишить МП, обслуживающее общежития Самары, лицензии на управление домами

Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Самарской области пытается в арбитражном суде добиться аннулирования лицензии МП "Эксплуатация и содержание общежитий" (ЭСО) на управление многоквартирными домами, полученной предприятием еще в 2015 году. Информация об этом опубликована в КАД ВАС.

МП "ЭСО" занимается эксплуатацией и содержанием общежитий Самары. Предприятие работает с 1994 года. На обслуживании у МП "ЭСО" находится 103 общежития и один специализированный дом для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, общая площадь жилого фонда — 363,06 тыс. кв. м, количество проживающих — более 18 тыс. человек.

В материалах суда не уточняются причины, по которым региональная ГЖИ требует аннулирования лицензии МП "ЭСО". Получить комментарий в муниципальном предприятии на момент публикации материала не удалось.

Руководитель регионального центра "ЖКХ-Контроль", председатель комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в Самарской области Виктор Часовских пояснил Волга Ньюс, что ГЖИ обратилось с указанным иском к МП "ЭСО" в связи с тем, что на протяжении последних шести месяцев предприятие не имело ни одного дома в управлении.

"У них были заключены договоры на обслуживание. Они не требуют наличия специализированной лицензии. Сейчас, действительно, дело находится в суде. Но, насколько я знаю, в настоящее время МП "ЭСО" уже взяло один дом в управление. И, я думаю, в связи с этим ГЖИ не будет настаивать на аннулировании лицензии", — рассказал Виктор Часовских.

Он также пояснил, что обслуживающие компании чувствуют себя более защищенными, чем управляющие — их реже проверяют, контроль не такой жесткий.