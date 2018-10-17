Промсвязьбанк запустил карту для военных пенсионеров и улучшил действующую пенсионную карту

Новая пенсионная карта Промсвязьбанка специально разработана для военных пенсионеров, ветеранов боевых действий, а также военнослужащих предпенсионного возраста. Карта выпускается на платежной системе "Мир" и объединяет в себе преимущества платежного инструмента для ежедневных трат и средства накопления.

На остаток по счету карты начисляется 5% годовых. При этом по карте предусмотрено начисление кэшбэка в 3% за покупки в аптеках и на АЗС. Кроме того, по карте для военных пенсионеров предусмотрено бесплатное снятие наличных в банкоматах любых банков в пределах 50 тыс. руб. в месяц. Для снятия наличных сверх указанной суммы держатели карты могут воспользоваться сетью банкоматов Просвязьбанка и банков партнеров, насчитывающей более 9 тыс. устройств по всей России.

В июне 2018 года Промсвязьбанк вошел в число банков, уполномоченных выплачивать пенсии, предусмотренные законом РФ "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей".

По выбору клиента карта может быть как именная, так и неименная моментального выпуска. Чтобы получать пенсию на карту Промсвязьбанка, военному пенсионеру необходимо подать заявление о доставке пенсии на счет этой карты в военный комиссариат или иное ведомство, организующее выплату пенсии.

"Карта для военных пенсионеров создана для того, чтобы стать надежным помощником и платежным средством в повседневной жизни, — отмечает ди⁠ректор департамента расчетных и сберегательных продуктов Промсвязьбанка Наталья Волошина. — Разрабатывая этот продукт, мы постарались учесть основные требования клиентов к картам для зачисления пенсий. На остаток средств на карте начисляется процент, за покупки в популярных категориях аптеки и АЗС клиент получает кэшбэк, кроме того, есть возможность бесплатного снятия наличных в банкомате любого банка страны".

Также Промсвязьбанк улучшил условия по действующей пенсионной карте для гражданских пенсионеров, добавив возможность получения 3% кэшбэка за покупки по карте в аптеках и АЗС.

Узнать подробнее о пенсионных картах Промсвязьбанка можно на сайте.