В с.Тимофеевка погиб водитель УАЗа, столкнувшийся с грузовиком

В среду, 17 октября, в Ставропольском районе произошло ДТП с участием 34-летнего водителя грузовика МАЗ.

В 10:00 он ехал по ул. Восточной с. Тимофеевка в направлении ул. Строителей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, выезжая с прилегающей территории, он не уступил дорогу УАЗ-31512 под управлением 51-летнего мужчины и столкнулся с ним. После удара УАЗ съехал в правый кювет.

Его водитель от полученных травм скончался.

В областной полиции сообщают, что причина ДТП будет установлена следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району.