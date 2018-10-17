В с.Тимофеевка погиб водитель УАЗа, столкнувшийся с грузовиком

В среду, 17 октября, в Ставропольском районе произошло ДТП с участием 34-летнего водителя грузовика МАЗ.
В 10:00 он ехал по ул. Восточной с. Тимофеевка в направлении ул. Строителей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии стражей порядка, выезжая с прилегающей территории, он не уступил дорогу УАЗ-31512 под управлением 51-летнего мужчины и столкнулся с ним. После удара УАЗ съехал в правый кювет.
Его водитель от полученных травм скончался.
В областной полиции сообщают, что причина ДТП будет установлена следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.