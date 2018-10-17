Самарцев приглашают к участию в конкурсе "Лидеры России"

В Москве был дан старт проведению второго конкурса управленцев "Лидеры России". Прием заявок продлится до 24 октября включительно.

Однако рекомендуется завершить процедуру регистрации до 20 числа. Подать заявку можно на сайте конкурса лидерыроссии.рф. Участие в конкурсе абсолютно бесплатно. Возрастное ограничение 55 лет.

Конкурс проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван выявить сильных и современных управленцев.

По итогам испытаний три сотни лучших получат по миллиону рублей на образование, а сто победителей — еще и возможность консультироваться с наставником. Победителей ждет 1 год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей. Среди наставников этого года и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. С полным списком можно ознакомиться на сайте.

На очных этапах вы встретитесь с соперниками, а также лидерами страны и регионов, топ-менеджерами корпораций. Готовьтесь завести бесценные связи.

Победители смогут присоединиться к курсу, разработанному специально для подготовки высшего кадрового резерва страны.

Напомним, в прошлом году в финал конкурса вошли шесть представителей Самарской области, среди которых советник Губернатора Самарской области Александр Кобенко, врио руководителя департамента по делам молодежи Самарской области Сергей Бурцев (получил должность после выхода в финал конкурса "Лидеры России"), а также представители регионального бизнеса Артем Богодяж, Илья Пылаев, Анна Сирота и Андрей Фролов.

В конкурсе могут принять участие управленцы с гражданством любой страны, которые владеют русским языком на уровне, достаточном для прохождения тестов. К конкурсу в этом году присоединяются компании-партнеры. 20 крупнейших отечественных корпораций проявили заинтересованность в участниках проекта и стали партнерами конкурса. Все они готовы предложить свои ресурсы и возможности для выявления и развития управленческих талантов, в том числе организовать стажировки на своих предприятиях для участников конкурса. К тому же конкурсанты получат доступ к лучшим внутрикорпоративным образовательным программам и возможность получить интересное кадровое предложение.

Организаторы повысили верхнюю возрастную планку участия: если раньше регистрироваться на конкурс могли только руководители не старше 50 лет, то теперь эта отметка установлена на уровне 55 лет. В очных этапах конкурса 2018–2019 года будет больше заданий из реальной практики наставников и компаний-партнеров.