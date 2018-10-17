БК "Самара-2" выиграл второй матч в Красноярске - 71:54

В среду, 17 октября, в очередном матче молодежной лиги "Самара-2" на выезде встречалась в Красноярске с "Енисеем-2".

Первая десятиминутка, как и накануне, прошла в равной борьбе, соперники пару раз меняли друг друга в роли лидера. Но к концу четверти после попаданий Данилы Чикарева и Анатолия Гузикова самарцы получили небольшое преимущество — 17:12.

Укрепить его, впрочем, не удалось. Игра в нападении у "Самары" во втором периоде разладилась, и к середине отрезка красноярцы сравняли счет (19:19). Треха от Дмитрия Майорова пришлась очень кстати: самарцы вернули себе инициативу, к большому перерыву имея "+6" (33:27).

В третьем периоде события гости то убегали вперед на 708 очков, то позволяли хозяевам отыгрывать половину от этой разницы, продолжая держать всех в напряжении.

Решающим же стал бенефис Дмитрия Майорова на старте заключительной четверти: за полторы минуты он настрелял 7 очков, стремительно увеличив преимущество "Самары" до "+14" (57:43). От этого удара красноярцы уже не оправились. 71:54 — из Красноярска "Самара-2" уезжает без потерь.

Из Красноярска команда переезжает в Москву, где 20 и 21 октября сыграет с "ЦСКА-Юниор", сообщает официальный сайт клуба.