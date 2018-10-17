На пр. Масленникова временно не ходят троллейбусы

В связи с аварийными работами по проспекту Масленникова скорректирована схема движения ряда троллейбусных маршрутов, сообщает пресс-служба мэрии Самары.
По информации департамента транспорта, с 17:00 17 октября и до окончания ремонта троллейбусы маршрута №19 проследуют до станции метро "Московская", а № 4 и 15 поедут не по улице Мичурина, а по Московскому шоссе и Коммунистической.
Последние комментарии
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...