На пр. Масленникова временно не ходят троллейбусы

В связи с аварийными работами по проспекту Масленникова скорректирована схема движения ряда троллейбусных маршрутов, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

По информации департамента транспорта, с 17:00 17 октября и до окончания ремонта троллейбусы маршрута №19 проследуют до станции метро "Московская", а № 4 и 15 поедут не по улице Мичурина, а по Московскому шоссе и Коммунистической.