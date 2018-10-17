В Самаре осудили похитителей канализационных люков

В Самаре двух местных жителей 19 и 20 лет осудили за кражу канализационных люков, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ночью с 14 на 15 августа 2018 г. парни похитили 16 канализационных люков в Промышленном районе. ООО "Самарские коммунальные системы" был причинен ущерб 74 тыс. рублей. Похитителей задержали сотрудники ДПС на выезде из города. Люки вернули "СКС".

Молодые люди полностью признали вину. В итоге суд назначил им по шесть месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил.