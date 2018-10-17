Больше половины служащих департамента градостроительства забыли о своих счетах и недвижимости

Прокуратура Самары при проверке в городском департаменте градостроительства обнаружила многочисленные нарушения. Так, выяснилось, что неполные и (или) недостоверные сведения о доходах и имуществе за 2017 г. предоставили 30 муниципальных служащих из 49.

Сотрудники департамента забывали упомянуть о находящихся в собственности маломерных судах, обо всех банковских счетах на себя и членов семьи, а также о недвижимости в пользовании. После прокурорской проверки 14 муниципальных служащих привлекли к дисциплинарной ответственности.