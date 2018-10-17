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Общество

Больше половины служащих департамента градостроительства забыли о своих счетах и недвижимости

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самары при проверке в городском департаменте градостроительства обнаружила многочисленные нарушения. Так, выяснилось, что неполные и (или) недостоверные сведения о доходах и имуществе за 2017 г. предоставили 30 муниципальных служащих из 49.

Сотрудники департамента забывали упомянуть о находящихся в собственности маломерных судах, обо всех банковских счетах на себя и членов семьи, а также о недвижимости в пользовании.

После прокурорской проверки 14 муниципальных служащих привлекли к дисциплинарной ответственности.

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Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

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и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

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Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

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