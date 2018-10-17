Самарская фирма заплатит миллион за предложение "подарков" полицейскому

После проверки прокуратуры Новокуйбышевска ООО "Луксор" оштрафовали на 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

7 декабря 2016 г. представитель "Луксора" предложил от имени юридического лица начальнику отдела ЭБ и ПК ОМВД России по Новокуйбышевску подарки, чтобы при проверке правоохранители закрыли глаза на нарушения организации. В результате 28 июня 2018 г. в отношении юрлица возбудили административное дело.

1 октября мировой суд назначил ООО "Луксор" штраф 1 млн руб. в доход государства. Постановление в законную силу не вступило.