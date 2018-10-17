В Самаре показали документальный фильм о кругосветном арктическом перелете

Во вторник, 16 октября, участники арктической экспедиции представили 20-минутный фильм о своем путешествии.
Напомним, экспедицию организовала группа летчиков-космонавтов и представители предприятия по изготовлению самолетов малой авиации НПО "АэроВолга", расположенного в Красноярском районе. Она стартовала 3 июля из аэропорта в селе Красный Яр и длилась более 40 дней, за которые ее участники облетели девять стран и преодолели более 20 тысяч километров над полярными территориями. Такой перелет на отечественных самолетах-амфибиях прошел впервые в истории российской авиации. Самолеты летели на высоте до трех тысяч метров со скоростью около 200 км в час. В перелете были задействованы уникальные самолеты-амфибии, которые производят в Самарской области — два LA-8 и один "Борей".
В составе экспедиции было семь человек — шестеро россиян и один француз. Научный руководитель экспедиции, космонавт-исследователь, Герой Советского Союза, член-корреспондент РАН Олег Атьков рассказал, что к экспедиции готовились не один год, в том числе проводили пробные полеты на Байкал и Печору.
После старта экспедиции самолеты сразу отправились в Арктику. Во всех пунктах остановки летчики общались с местными жителями, наблюдали за природой, фотографировали и снимали видео. Из-за неожиданных сложностей с погодой экспедиция продлилась на полторы недели больше, чем планировалась. Экипажи провели по несколько дней в ожидании хорошей погоды в бухте Провидения на Чукотке, в Канаде и Гренландии.
У экспедиции было несколько целей, и одна из них — выяснить, как человеческий организм справится с подобными условиями. Результаты этих исследований сейчас обрабатываются.
"Я отвечал за медико-биологическую программу, — говорит Олег Атьков. — Нужно было получить ответ на вопрос: как человек не самый юный может перенести достаточно жесткие условия Арктики. Во-первых, это практически не заходящее солнце. Во-вторых, это экстремальные климатические факторы — низкие температуры и сильный ветер. Приходилось надевать на себя много одежды, хотя был июль".
Нередко летчикам приходилось ночевать не в самых комфортных условиях — в палатке под крылом самолета или в накопителе аэропорта. В итоге с испытанием успешно справились и люди, и техника.
"Эти самолеты мы проектировали так, чтобы в течение 100 летных часов, а это время прохождения экспедиции, не надо было трогать ничего, только заливать топливо и проверять масло", — рассказал главный инженер экспедиции, инженер НПО "Аэроволга" Дмитрий Суслаков.
В 2020 году участники экспедиции планируют совершить путешествие на самолетах в Антарктиду, которое они приурочат к 200-летию открытия материка.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?