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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров обсудил включение Самарской области в федеральные национальные проекты

МОСКВА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 17 октября, в ходе рабочей командировки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел ряд встреч в федеральных ведомствах. В частности, глава региона встретился с первым заместителем министра природных ресурсов и экологии России Денисом Храмовым.

Дмитрий Азаров обсудил включение Самарской области в федеральные национальные проекты Дмитрий Азаров обсудил включение Самарской области в федеральные национальные проекты

Напомним, предварительные договоренности о финансировании целого ряда мероприятий на территории Самарского региона были достигнуты еще 9 октября 2018 года во время встречи Дмитрия Азарова с Министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным.

Сегодня глава региона и замминистра природных ресурсов и экологии страны уточнили позиции по тем направлениям, которые требовали дополнительной проработки. Поскольку максимальное участие в национальном проекте "Экология" очень важно для Самарской области, Дмитрий Азаров лично участвует в переговорах.

Были затронуты несколько тем: ликвидация небольших свалок, выбор регионального оператора в сфере обращения с отходами, а также вопросы модернизации сети мониторинга атмосферного воздуха в Тольятти, включения объектов губернии в состав федерального проекта "Оздоровление Волги".

"Мы детально обсудили вопросы по всем заявкам, которые подала Самарская область для участия в национальном проекте. По большинству заявок уже получено окончательное подтверждение. Мы с уверенностью можем рассчитывать на включение наших мероприятий в национальный проект и поддержку из федерального бюджета", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Вопросы экологии также поднимались на встрече в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Ведомство курирует одно из 10 направлений национального проекта "Экология" — "Чистая вода". Поэтому одной из ключевых тем стала модернизация систем водоснабжения.

Отдельное внимание было уделено сокращению объема загрязненных сточных вод, попадающих в Волгу. Приоритетная задача, которую поставил президент России Владимир Путин в майском указе, — к 2024 году сократить их в 3 раза, в том числе для того, чтобы сохранить и в дальнейшем восстановить экосистему реки. Для этого необходимо модернизировать оборудование действующих очистных сооружений и строить новые современные комплексы. Самарская область подготовила несколько проектов в этом направлении.

По итогам встречи в Министерстве строительства России Дмитрию Азарову удалось договориться о включении заявок от Самарской области в национальный проект и заручиться финансовой поддержкой из бюджета страны при реализации федеральных программ.

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Последние комментарии

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надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!

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Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!

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задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

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