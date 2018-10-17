Дмитрий Азаров обсудил включение Самарской области в федеральные национальные проекты

В среду, 17 октября, в ходе рабочей командировки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел ряд встреч в федеральных ведомствах. В частности, глава региона встретился с первым заместителем министра природных ресурсов и экологии России Денисом Храмовым.

Напомним, предварительные договоренности о финансировании целого ряда мероприятий на территории Самарского региона были достигнуты еще 9 октября 2018 года во время встречи Дмитрия Азарова с Министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным.

Сегодня глава региона и замминистра природных ресурсов и экологии страны уточнили позиции по тем направлениям, которые требовали дополнительной проработки. Поскольку максимальное участие в национальном проекте "Экология" очень важно для Самарской области, Дмитрий Азаров лично участвует в переговорах.

Были затронуты несколько тем: ликвидация небольших свалок, выбор регионального оператора в сфере обращения с отходами, а также вопросы модернизации сети мониторинга атмосферного воздуха в Тольятти, включения объектов губернии в состав федерального проекта "Оздоровление Волги".

"Мы детально обсудили вопросы по всем заявкам, которые подала Самарская область для участия в национальном проекте. По большинству заявок уже получено окончательное подтверждение. Мы с уверенностью можем рассчитывать на включение наших мероприятий в национальный проект и поддержку из федерального бюджета", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Вопросы экологии также поднимались на встрече в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Ведомство курирует одно из 10 направлений национального проекта "Экология" — "Чистая вода". Поэтому одной из ключевых тем стала модернизация систем водоснабжения.

Отдельное внимание было уделено сокращению объема загрязненных сточных вод, попадающих в Волгу. Приоритетная задача, которую поставил президент России Владимир Путин в майском указе, — к 2024 году сократить их в 3 раза, в том числе для того, чтобы сохранить и в дальнейшем восстановить экосистему реки. Для этого необходимо модернизировать оборудование действующих очистных сооружений и строить новые современные комплексы. Самарская область подготовила несколько проектов в этом направлении.

По итогам встречи в Министерстве строительства России Дмитрию Азарову удалось договориться о включении заявок от Самарской области в национальный проект и заручиться финансовой поддержкой из бюджета страны при реализации федеральных программ.