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В губернской думе ветераны вспоминали комсомольскую юность и передавали опыт молодежи

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Накануне празднования 100-летия комсомола в среду, 17 октября, в Самарской губернской думе прошла научно-практическая конференция "Комсомол — наша гордость, равнение на подвиг!". Организаторами мероприятия стали реготделения общероссийских общественных организаций "Воспитанники комсомола — мое Отечество" и ветеранов Вооруженных Сил РФ.

В губернской думе ветераны вспоминали комсомольскую юность и передавали опыт молодежи В губернской думе ветераны вспоминали комсомольскую юность и передавали опыт молодежи
Фото: Геннадий Китаев

Открыл собрание председатель Самарского реготделения общественной организации "Воспитанники комсомола — мое Отечество" Борис Ардалин.

"Все 100 лет комсомол и Вооруженные Силы нашей страны идут вместе, и в мирные годы, и в военные времена, — отмечает он. — Нашего комсомола как организации сегодня нет, но результаты славных дел комсомольцев мы видим везде — это и ведущие предприятия страны, нефть и газ, сельское хозяйство, наука, культура, спорт".

Почетный председатель Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ Анатолий Шаповалов подчеркнул, что раньше комсомол всегда проявлял инициативу, например, ехал на целину и на БАМ, строил крупные предприятия и города.

"Молодежь была бесстрашной, первой шла по непроторенным дорогам, — говорит генерал-лейтенант. — Я сам после техникума поехал в Казахстан строить дорогу Ташкент-Алма-Ата, дошел до Джамбула, потом только в армию попал. Сказали "надо" — и никто не спорил, даже родители. Патриотизм раньше воспитывался, начиная с октябрят и пионеров, комсомола, а потом уже только партия. И любовь к Родине начиналась со своей семьи, дома, улицы, города".

"Есть непреходящие ценности, которые воспитывали пионерская и комсомольская организации, — считает депутат Самарской губернской думы Татьяна Бодрова. — Такие, как дружба, товарищество, чувство романтики, гордость за свою страну. То, что было наработано в комсомоле, практикуется и развивается сегодня. Например, в 1977 году была открыта вахта на Посту № 1, она есть и сегодня. Были военно-спортивные игры "Зарница" и "Орленок", и сегодня мы их в школах проводим, да еще участвуем в соревнованиях ПФО "Зарница Поволжья". Пионерская и комсомольская организации в школах были заказом государства на воспитание детей и молодежи. А сегодня мы тоже реализуем указ президента России о создании общероссийской общественной организации Российское движение школьников (РДШ). И совершенно неслучайно этот указ был подписан 29 октября, в день рождения комсомола".

Ветераны комсомола сегодня многое делают для становления и развития РДШ, для военно-патриотических клубов, активно участвуют в работе координационного совета по патриотическому воспитанию граждан Самарской области.

Участники конференции, в том числе представители молодежных объединений, услышали несколько докладов о прошлом и настоящем комсомольского движения. Например, член совета регионального отделения организации "Воспитанники комсомола — мое Отечество" Владимир Карлов рассказал об истории самарского комсомола с момента образования после Гражданской войны, когда перед комсомольцами стояли такие задачи как ликвидация безграмотности, борьба с голодом и помощь детям-сиротам, через стахановское движение, героизм Великой Отечественной войны, до всероссийских строек и стройотрядов.

"На комсомольских мероприятиях мы могли вживую общаться с лучшими людьми нашей страны, учились на позитивных примерах ратного и трудового подвига наших старших товарищей, — рассказывает Владимир Карлов. — Хочу пожелать, чтобы продолжатели дела комсомола, молодежные организации, сегодня брались за решение самых трудных проблем, только тогда их ждет успех и слава".

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