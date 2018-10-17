На главном поле "Металлурга" завершается укладка синтетического покрытия

На стадионе "Металлург" в ближайшие дни завершится реконструкция основного поля, включающая в себя замену натурального газона на искусственное покрытие. Работы по перестилке поля, размером 8000 квадратных метров, начались месяц назад.

После срезки натурального газона и грунта, были произведены работы по выравниванию песчаной подложки. Также по всему периметру поля была уложена специальная сдерживающая сетка. Затем рабочие постелили синтетическое покрытие и разметку. В данный момент проходят работы по засыпке поля синтетической крошкой. Буквально через пару недель на основном поле "Металлурга" пройдут первые тренировки у воспитанников Центра Подготовки Футболистов "Крыльев Советов", сообщает официальный сайт клуба.

"Несколько лет назад уже вставал вопрос о замене натурального газона на искусственный на основном поле "Металлурга", но после обсуждения с командой, тренерским штабом и ветеранами клуба было принято решение не в пользу синтетики. Сейчас Самара получила в наследие от Чемпионата Мира по футбола несколько качественных натуральных полей, что позволило нам прийти к решению все же постелить на "Металлурге" искусственное покрытие. Перед Центром Подготовки Футболистов "Крыльев Советов" стоит задача увеличения численности воспитанников и, соответственно, увеличение объема тренировочного процесса — еще одно поле с искусственным покрытием позволит это сделать, поскольку тренировки можно будет проводить круглогодично", — рассказал представителям СМИ генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров.

Поле также оснащено подогревом и в ближайшее время пройдет сертификацию, что позволит проводить на нем не только матчи дублирующих составов, но и основных команд РПЛ. Но в первую и основную очередь поле будет использоваться под нужды "КС-ЦПФ".

"Качество тренировок в детской школе "КС-ЦПФ", несомненно, повысится. Детским командам уже не придется делить по половине поля. Тренеры смогут увеличить время тренировок и их количество, так что для развития детского футбола в Самаре это серьезный шаг вперед", — отметил заслуженный ветеран футбольного клуба "Крылья Советов" Валерьян Панфилов.



Также переход от натурального газона к искусственному покрытию на "Металлурге" позволит существенно сократить расходы на обслуживание поля. По словам Игоря Поварова, уже в ближайшие годы поле "окупит" себя, - "Экономия в обслуживании поля существенная. В данном случае не требуется подсев семян, закупка удобрений и выполнения целого комплекса задач".