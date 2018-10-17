ХК "Лада" проиграл "Нефтянику" - 2:4

В среду, 17 октября, в очередном матче ВХЛ тольяттинская "Лада" на выезде встречалась с альметьевским "Нефтяником".

Хозяева уверенно вели в счете на протяжении всей игры, только в концовке матча игроки "Лады" Александр Темирев и Семен Кизимов сумели отыграть две шайбы - 2:4. Но оставшихся пяти минут тольяттинцам для победы не хватило, сообщает официальный сайт лиги.