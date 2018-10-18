Богдан Королек прочитает в Самаре лекцию о Мариусе Петипа

25 октября в 18:30 в Самарском театре оперы и балета с лекцией "Классический балет как типовое строительство" выступит Богдан Королек.
Богдан Королек — помощник художественного руководителя Урал Балета в Екатеринбурге, автор балетных сценариев, критических статей и эссе о балете и академической музыке.
2018 г. проходит под знаком Мариуса Петипа. Богдан Королек расскажет об архитектуре балетов Петипа и покажет видеопримеры. Из каких блоков Петипа строил свои балеты? Чем оправданы эти построения? Что эти структуры сообщали зрителям позапрошлого века — и что сообщают нам сегодня? Наконец, как с балетами Мариуса Петипа обходились потомки и можно ли сегодня увидеть хоть одну подлинную постановку конца XIX века?
Лекция пройдет в малом зале театра. Вход свободный, необходима регистрация https://satob.timepad.ru/event/832427/.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!