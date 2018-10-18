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Театр Культура

Богдан Королек прочитает в Самаре лекцию о Мариусе Петипа

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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25 октября в 18:30 в Самарском театре оперы и балета с лекцией "Классический балет как типовое строительство" выступит Богдан Королек.

Богдан Королек — помощник художественного руководителя Урал Балета в Екатеринбурге, автор балетных сценариев, критических статей и эссе о балете и академической музыке.

2018 г. проходит под знаком Мариуса Петипа. Богдан Королек расскажет об архитектуре балетов Петипа и покажет видеопримеры. Из каких блоков Петипа строил свои балеты? Чем оправданы эти построения? Что эти структуры сообщали зрителям позапрошлого века — и что сообщают нам сегодня? Наконец, как с балетами Мариуса Петипа обходились потомки и можно ли сегодня увидеть хоть одну подлинную постановку конца XIX века?

Лекция пройдет в малом зале театра. Вход свободный, необходима регистрация https://satob.timepad.ru/event/832427/.

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Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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