Богдан Королек прочитает в Самаре лекцию о Мариусе Петипа

25 октября в 18:30 в Самарском театре оперы и балета с лекцией "Классический балет как типовое строительство" выступит Богдан Королек.

Богдан Королек — помощник художественного руководителя Урал Балета в Екатеринбурге, автор балетных сценариев, критических статей и эссе о балете и академической музыке.

2018 г. проходит под знаком Мариуса Петипа. Богдан Королек расскажет об архитектуре балетов Петипа и покажет видеопримеры. Из каких блоков Петипа строил свои балеты? Чем оправданы эти построения? Что эти структуры сообщали зрителям позапрошлого века — и что сообщают нам сегодня? Наконец, как с балетами Мариуса Петипа обходились потомки и можно ли сегодня увидеть хоть одну подлинную постановку конца XIX века?

Лекция пройдет в малом зале театра. Вход свободный, необходима регистрация https://satob.timepad.ru/event/832427/.