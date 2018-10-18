В ДТП под Самарой погибли мужчина и женщина

В среду, 17 октября, на автодороге "Волжский - Курумоч - Новый Буян" произошло ДТП с участием 48-летнего водителя автомобиля Subaru Forester, который в 21:00 ехал со стороны с. Курумоч в направлении с. Старая Бинарадка., об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути между 1 и 2 км трассы он нарушил правила расположения на проезжей части и столкнулся с опорой путепровода.

В результате ДТП водитель и его 49-летняя пассажирка скончались. По факту случившегося проводится проверка.