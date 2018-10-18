В Курумоче аварийно-спасательная служба тушила пламя

В самарском аэропорту Курумоч прошли ежегодные учения аварийно-спасательной команды. По легенде при посадке самолета Ту-134, выполняющего рейс Баку-Самара, произошло повреждение правой стойки шасси. Возник внутрифюзеляжный пожар, на борту 50 пассажиров, есть пострадавшие и погибшие, пострадал экипаж.
По сигналу тревоги к месту происшествия собирались практически все службы аэропорта. Первой прибыла служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов: с момента получения сигнала тревоги у них было три минуты на сборы и дорогу, им предстояло потушить пламя и эвакуировать пассажиров.
Пока медики оказывали помощь пострадавшим, службе пассажирских перевозок необходимо было идентифицировать всех, кто был на борту. Когда пожар был потушен, служба наземного обслуживания отбуксировала пострадавший самолет.
"Прошедшие учения показали высокую готовность служб аэропорта Самары к непредвиденным ситуациям", - сообщили в пресс-службе компании.
Последние комментарии
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.
Зачем дублировать ложную информацию о самоубийстве связанного мужчины? НЕВОЗМОЖНО выпасть связанным в закрытое окно. В СТАТЬЕ НЕТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!! СВЯЗАНЫ БЫЛИ РУКИ И НОГИ!!! Свидетели видели как падал человек, и ни одного крика не издал, а окно за ним уже успели закрыть. Это версия подозреваемых проживающих в данной квартире. Родственники обладают более правдивыми сведениями о том, что пострадавший не пил ни в день смерти ни до. Тело было все в гематомах и синяках. Следователи не допросили ни "знакомых", ни очевидцев и активно сливают дело в сторону самоубийства. "Спасибо" что поддерживаете эту безумную версию!!! Предлагаю сначала проверить все факты, а после писать статьи.
Ты от части связал две смерти. Вечеринка из за которой разбился малолетний парень проходила 2 часами позже. И тот парень упал не на перила. По первой смерти скажу следующее и надеюсь, что это донесут до всех новостных порталов. Мужчину связанного по рукам и ногам попросту выбросили (возможно уже мертвым) из окна квартиры на 9-ом этаже. Убийцы на данный момент дали лживые показания. СМИ подхватили их версию о пьянстве и самоубийстве. Что противоречит логике, когда человек был трезв и связан, а очевидцы не видели открытых окон. Возможно потерпевшего держали взаперти долгое время с не установленными целями. И видимо человек не выдержал и умер, а тупые убийцы попросту скинули улику.