Сварка вблизи бочек с топливом привела к смерти рабочего

В четверг, 18 октября, около 9:30 на территории фермерского хозяйства погиб рабочий, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Инцидент произошел во время сварочных работ, которые производились вблизи бочек с топливом. Из-за этого началось воспламенение. Следователи выехали на место происшествия. Безенчукский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Самарской области начал доследственную проверку.