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Единоборства Спорт

Боксер школы "Ринг" Тимур Авдоян выиграл первенство Европы

КРАСНОДАР. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва "Ринг" Тимур Авдоян завоевал золотую медаль первенства Европы по боксу среди юношей 15-16 лет в весовой категории +80 кг, сообщает областное минспорта.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Соревнования, в которых участвовали представители 31 страны, прошли в Анапе. В составе сборной команды РФ выступали 26 спортсменов. Тренирующийся под руководством Виталия Хаджиониди Тимур Авдоян одержал победу над сильнейшими спортсменами Англии, Македонии, Германии, Ирландии.

Сборная РФ заняла первое общекомандное место на первенстве Европы: пять золотых, две серебряных и три бронзовых награды.

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