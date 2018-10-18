Боксер школы "Ринг" Тимур Авдоян выиграл первенство Европы

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва "Ринг" Тимур Авдоян завоевал золотую медаль первенства Европы по боксу среди юношей 15-16 лет в весовой категории +80 кг, сообщает областное минспорта.
Соревнования, в которых участвовали представители 31 страны, прошли в Анапе. В составе сборной команды РФ выступали 26 спортсменов. Тренирующийся под руководством Виталия Хаджиониди Тимур Авдоян одержал победу над сильнейшими спортсменами Англии, Македонии, Германии, Ирландии.
Сборная РФ заняла первое общекомандное место на первенстве Европы: пять золотых, две серебряных и три бронзовых награды.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?