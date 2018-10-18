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Экономическая политика Экономика и бизнес

Самарская область впервые получила I степень качества управления региональными финансами

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По результатам оценки, проведенной Министерством финансов Российской Федерации, Самарской области впервые присвоена I степень качества управления региональными финансами, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Рейтинг составляется ежегодно с 2010 года на основе анализа целого ряда показателей, среди которых - качество бюджетного планирования, исполнения бюджета, управления долговыми обязательствами, финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями, управления государственной собственностью и оказания государственных услуг, степень прозрачности бюджетного процесса, выполнение указов президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., соблюдение бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса.

По сравнению с 2016 г. в методику оценки качества управления региональными финансами включены 20 новых показателей. Теперь оцениваются  количество внесенных изменений в закон о бюджете, доля расходов на обслуживание государственного долга в общем объеме расходов бюджета, предоставление из бюджета местным бюджетам межбюджетных трансфертов поощрительного характера за наращивание налогового (экономического) потенциала муниципальных образований и другие.

Самарская область и ранее занимала стабильные позиции в данном рейтинге, но находилась во II группе по степени качества управления региональными финансами.

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