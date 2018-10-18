Самарская область впервые получила I степень качества управления региональными финансами

По результатам оценки, проведенной Министерством финансов Российской Федерации, Самарской области впервые присвоена I степень качества управления региональными финансами, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.
Рейтинг составляется ежегодно с 2010 года на основе анализа целого ряда показателей, среди которых - качество бюджетного планирования, исполнения бюджета, управления долговыми обязательствами, финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями, управления государственной собственностью и оказания государственных услуг, степень прозрачности бюджетного процесса, выполнение указов президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., соблюдение бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса.
По сравнению с 2016 г. в методику оценки качества управления региональными финансами включены 20 новых показателей. Теперь оцениваются количество внесенных изменений в закон о бюджете, доля расходов на обслуживание государственного долга в общем объеме расходов бюджета, предоставление из бюджета местным бюджетам межбюджетных трансфертов поощрительного характера за наращивание налогового (экономического) потенциала муниципальных образований и другие.
Самарская область и ранее занимала стабильные позиции в данном рейтинге, но находилась во II группе по степени качества управления региональными финансами.
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Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом
Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...
это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.