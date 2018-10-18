Алла Волчкова возглавит Медико-технический лицей

Экс-глава администрации Октябрьского района Алла Волчкова с 22 октября приступит к исполнению своих новых обязанностей - возглавит муниципальный "Медико-технический лицей г.о. Самара" ("МТЛ"), пишет "Самарское обозрение".

Напомним,16 октября Волчкова написала заявления о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. В среду, 17 октября, Октябрьский совет депутатов Самары принял ее отставку.

Кресло директора лицея пустует с мая, хотя на сайте "МТЛ" все эти месяцы указывается, что его возглавляет заслуженный учитель РФ Наталья Серебрякова - бессменный руководитель учреждения с момента его основания в 1992 году. Однако та еще в мае решила уйти на заслуженный отдых в связи с преклонным возрастом.