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Общество

УФАС накажет самарских маркетологов, страдающих манией величия

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В поле зрения антимонопольного комитета попало сразу несколько плакатов, не соответствующих требованиям рекламного законодательства.

Как сообщает сайт регионального управления ФАС, первое дело было возбуждено в отношении частной клиники МСЧ №1 за подражание медико-санитарной части №1. Во время выездной внеплановой проверки на ул. Ново-Садовой специалисты антимонопольной службы обнаружили рекламный баннер со следующим текстом: "Клиника МСЧ №1. Традиции, опыт и инновации на страже здоровья. Лучшие специалисты, новейшее оборудование, любые виды анализов. Урология, гинекология, неврология, терапия, лор, УЗИ и т. д..." "У потенциальных потребителей могло сложиться представление, что речь  в тексте рекламы идет о медико-санитарной части, в которой оказываются медицинские услуги по полису ОМС, - отмечают в УФАС. - Однако ООО "МСЧ №1" (многопрофильная семейная клиника)  является коммерческой организацией и оказывает медицинские услуги на возмездной основе. Также в рекламе используются фразы "лучшее" и "новейшее", что может создать впечатление о преимуществе оказываемых услуг". Вместе с тем в рекламе не было указано, что необходима консультация специалиста.

В данном рекламном материале были выявлены признаки нарушения части 7 статьи 5, пункта 7 части 1 статьи 24, пункта 1 части 3 статьи 5 требований рекламного законодательства.

Также Самарский УФАС возбудил аналогичные дела в отношении ООО "Самара-Турстайл" за формулировку "Лучшие цены… Горящие туры" и в отношении ООО "Волга-АКБ" за фразу "Аккумуляторный мир… Лучший выбор".

Гид потребителя

Последние комментарии

Евгений Колточник 14 октября 2018 10:34 Почтальоны пройдут обучение по оказанию первой помощи

Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Василий Ерёмин 07 октября 2018 16:47 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

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