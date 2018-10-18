УФАС накажет самарских маркетологов, страдающих манией величия

В поле зрения антимонопольного комитета попало сразу несколько плакатов, не соответствующих требованиям рекламного законодательства.

Как сообщает сайт регионального управления ФАС, первое дело было возбуждено в отношении частной клиники МСЧ №1 за подражание медико-санитарной части №1. Во время выездной внеплановой проверки на ул. Ново-Садовой специалисты антимонопольной службы обнаружили рекламный баннер со следующим текстом: "Клиника МСЧ №1. Традиции, опыт и инновации на страже здоровья. Лучшие специалисты, новейшее оборудование, любые виды анализов. Урология, гинекология, неврология, терапия, лор, УЗИ и т. д..." "У потенциальных потребителей могло сложиться представление, что речь в тексте рекламы идет о медико-санитарной части, в которой оказываются медицинские услуги по полису ОМС, - отмечают в УФАС. - Однако ООО "МСЧ №1" (многопрофильная семейная клиника) является коммерческой организацией и оказывает медицинские услуги на возмездной основе. Также в рекламе используются фразы "лучшее" и "новейшее", что может создать впечатление о преимуществе оказываемых услуг". Вместе с тем в рекламе не было указано, что необходима консультация специалиста.

В данном рекламном материале были выявлены признаки нарушения части 7 статьи 5, пункта 7 части 1 статьи 24, пункта 1 части 3 статьи 5 требований рекламного законодательства.