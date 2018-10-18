Промсвязьбанк готов к финансированию транспортной и энергетической инфраструктуры

Промсвязьбанк заинтересован в кредитовании масштабных инфраструктурных проектов, дающих максимальный стимул развитию большого числа смежных сфер экономики. Об этом на XIV Ежегодном форуме крупного бизнеса заявил ди⁠ректор по работе с предприятиями рыночных отраслей Промсвязьбанка Андрей Черковец.

"В рамках развития своего корпоративного бизнеса Промсвязьбанк хотел бы сосредоточиться на финансировании крупных инвестиционных проектов. Это дороги, федеральные трассы, магистральные нефтепроводы, гражданские объекты строительства, то есть те самые отрасли, которые дают максимальное вовлечение смежных отраслей", - рассказал банкир. Также к таким отраслям относятся машиностроение и металлургия, отметил он.

По мнению Черковца, работа и сотрудничество бизнеса с крупными банками - это одна из возможностей для прорывного роста в экономике. При этом, отметил он, Промсвязьбанк как опорный банк для ОПК и госзаказа остается универсальным банком и сохраняет компетенции во всех направлениях работы - в корпоративном, розничном секторах, в сегменте Private Banking, в сфере сотрудничества с МСБ.